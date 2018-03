Predsednik Pahor sprejel zimske športnike

N. Gr., STA

Ljubljana - Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači gostil sprejem za športnice in športnike Smučarske zveze Slovenije. Športnice in športnice sta nagovorila predsednik Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič, zbranim pa je zapel pevec Samuel Lucas.

Predsednik Pahor se je v svojem govoru spomnil minulih dosežkov in ob tem poudaril, da so prav športniki tisti, ki skrbijo za temelj identitete Slovenk in Slovencev.

»Zahvalil bi se vam rad, da sem lahko v vaši družbi. Zavedati se moramo, da vedno pridejo vzponi in padci, velikanski uspehi in tudi grenki časi. Vedno sem misli, da sem in tja kakšna kriza pomeni premislek o načinih za dosego še boljših rezultatov. Športna sezona ni bila slabša kot sicer, ljudje so v veliki meri začutili, da šport povezuje še veliko bolj, združuje dve Koreji na primer. Reči hočem, da ne glede na rezultate, ali so rezultati najbolj sijajni ali malo slabši, šport je zelo pomemben, je tisti ki lahko spodbudi, da mladi vihrajo s slovensko zastavo, je temelj identitete in pripadnosti in igra nezamenljivo vlogo. Zato si zaslužite izraze naše hvaležnosti in občudovanja. Zahvala tudi vsem trenerjem in ob tem si želim, da si malo oddahnete in se pripravite na novo sezono,« je Pahor med drugim nagovoril zbrane zimske športnice in športnike.

Zavriskamo, ko so rezultati dobri

»Velikokrat, ko slišimo Slovenija, je to povezano prav s športniki. Lahko zaploskamo, zavriskamo, ko so rezultati dobri. Lahko se vam zahvalimo ker ste in ker nosite to srčnost Slovenije po vsem svetu in nas povezujete. Ste tisti, ki nas ponesete na Pokljuko, na Vitranc, v Planico, da navijamo na Zlati lisici ... A najpomembnejše je, da nosite vrednote Slovenije. Hvala, da ste zmagovalci, ki nosite zmagovalno Slovenijo,« pa je ob tem dejala ministrica Makovec Brenčičeva.

V imenu športnic in športnikov je zbrane nagovoril biatlonec Jakov Fak, ki na olimpijskih igrah osvojil srebrno kolajno. »Hvala za sprejem, podporo na tekmovališčih in izven njih. Na tekmah ne predstavljamo le sebe, ampak celotno državo. Zelo sem vesel in ponosen, da tudi v vas bije športno srce. Podpore si želimo tudi v prihodnje in prepričan sem, da lahko skupaj dosežemo lepšo prihodnost,«" pa je dejal Fak in predsedniku simbolično podelil startno številko 1.