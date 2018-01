Priklical občutke iz Dolomitov

Kranjska Gora – Žan Kranjec se je z veleslaloma za svetovni pokal v Alta Badii odpravil z novo karierno izkušnjo, premiernimi stopničkami. Veleslalomski prvokategornik verjame, da je med tritedenskim premorom zadržal vrhunsko formo, kar bo skušal potrditi danes (ob 10.30 in 13.30) v Adelbodnu.



Švicarskim prirediteljem je narava v teh dneh nasula še več izzivov kot njihovim slovenskim kolegom, ki so 54. Zlato lisico morali preseliti s Štajerskega na Gorenjsko. Sive lase jim povzročajo dež in visoke temperature, močni nalivi so jim celo odnesli del ceste do Adelbodna, še včeraj je bila zaprta. »Po stranski cesti smo se smeli peljati samo tekmovalci in ekipe v spremstvu, za druge bo odprta šele na dan tekme,« je iz Adelbodna sporočil Kranjec, ki priložnosti za preizkus terena dan pred veleslalomsko preizkušnjo ni imel. Prireditelji, ki so včeraj dejali, da bodo vsem težavam navkljub izpeljali obe tekmi, so preklicali tudi večerni žreb štartnih številk.



Kranjec se je po 3. mestu na veleslalomu v Alta Badii znašel v novi vlogi, okrog njega je bilo več pozornosti, ljudje so mu čestitali, domači so se veselili njegovega uspeha. Čustva so bila prisotna, a dosežek kariere je že preteklost. Zadnji trening je opravil z italijansko reprezentanco. »Teren so polili z vodo. Takoj po Alta Badii sicer nismo imeli veleslalomskega treninga, zato sem zelo vesel te vadbe, veliko mi je dala. Lahko sem spet priklical tiste prave občutke in kaj moram narediti za tekmo. Ocenjujem, da sem dobro pripravljen,« je razmišljal 14. veleslalomist na svetovni lestvici WCSL.



Eden od njegovih ciljev je gotovo tudi preboj med elitno sedmerico. »Bližam se ji, a treba bo dobro oddelati vso sezono, ne samo ene tekme. Čutim, da sem na dobri poti. Res pa je, da je konkurenca močna, jasno je, da moraš zelo dobro smučati za vrhunske uvrstitve. Ne glede na to, kako si dober, si ne smeš privoščiti preračunavanja, tekmovati je treba optimalno in pokazati največ,« je poudaril 25-letnik.



Vesel je bil besed lastnika šestih velikih kristalnih globusov Marcela Hirscherja, ki je dejal, da ga njegove stopničke niso presenetile. »Verjetno ni bil edini, ki je videl, da dobro smučam,« je povedal Kranjec.



S kakšnim pristopom bo šel na današnjo preizkušnjo v Adelboden? »Treba si je narediti načrt, kako se lotiti tekme, glavo pripraviti na popolno osredotočenost, razmisliti, kako se podati v strmino in čez valove. Na štartu pa se skušati čim bolj 'strgati z verige',« je Kranjec dobro razpoložen sporočil iz Švice.