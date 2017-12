Zlate lisice zaradi pomanjkanja snega v Mariboru ne bo

Š. J., STA

Maribor - Mariborsko Pohorje naj bi 6. in 7. januarja gostilo 54. Zlato lisico, tekmo alpskih smučark svetovnega pokala. Danes je kontrolor Mednarodne smučarske zveze Hans Grogl z vodjo tekmovanja Mitjo Dragšičem pregledal smučišče in podal končno oceno, da snežna podlaga ni dovolj debela za organizacijo tekme.



Prireditelji so že razmišljali tudi o rezervnih scenarijih, morebitni selitvi v Kranjsko Goro. Tamkajšnja proga je po besedah generalnega sekretarja organizacijskega odbora Vitranca Srečka Medvena dobro pripravljena in je pripravljena sprejeti tekmo za 54. Zlato lisico.

ASK Kranjska Gora bo na to temo zasedal danes ob 13. uri. Kranjska Gora se je kot nadomestno prizorišče v minulih letih že izkazala. Večjo težavo zaradi podaljšanih praznikov predstavljajo le namestitve neposredno v Kranjski Gori, vendar bi lahko večji del obiskovalcev in tekmovalnega pogona prevzel tudi bližnji Bled.

