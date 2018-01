Privilegirani v Podkorenu

Vsako obdobje ima svojo smučarsko zvezdnico. Nekatera so postregla s šampionkami, ki so bile bolj izenačene s tekmicami, druga s superiornimi kraljicami belih strmin, ki so močno izstopale iz konkurence in jim nobena ni bila kos. Športni ljubitelji, ki so prejšnji konec tedna iz ciljne arene v Podkorenu spremljali tekme na 54. Zlati lisici, se lahko upravičeno in brez zadržkov počutijo privilegirane, ker so imeli priložnost od blizu pospremiti dvojček zmag Mikaele Shiffrin. Tekmovalke, ki zaznamuje smučarsko zgodovino.Še v prejšnji sezoni je – prav na Zlati lisici, a takrat v domačem brlogu lisičk v Mariboru – potožila, da je nad svojim smučanjem, četudi ji je prinašalo zmage, stopničke in uspehe, razočarana. Na treningih se je ob dobrih zavojih počutila, kot bi letela, a tega občutka na tekme ni prenesla. Vprašala se je celo, ali bo še kdaj lahko zmagovala z visoko prednostjo. Leto dni pozneje je na isti smučarski prireditvi svoj slalom na prvi progi podkorenske strmine opisala kot najbližji popolnosti.Shiffrinova ima za sabo močno ekipo, preboj ji ni uspel od včeraj na danes, z njo so skozi vso kariero delali sistematično, načrtno in premišljeno, s trezno glavo niso prehitevali apetitov. Hvaležna je vsakemu članu zasedbe, ki so ji povsem posvečeni, omogočajo ji kakovostne treninge, s katerih se na tekme izstreli optimalno pripravljena in močna. Njena samozavest se krepi z vsakim vrhunskim rezultatom, niza jih kot za šalo.Na 16 tekmah v tej zimi je zgolj trikrat zgrešila stopničke, v manj kot treh tednih je nastopila na osmih tekmah in vknjižila sedem zmag, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa ima po 18 preizkušnjah (od 39) kar 721 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko! V nizu, ki ji uspeva, čuti, da ima vse pod nadzorom. Mikaela leti. Zdi se, da je nadzemeljska in ji nihče ničesar ne more. Deluje kot Marcel Hirscher v moški konkurenci.Zanimivo primerjavo je bilo pred dnevi slišati od hrvaških novinarskih kolegov na sljemenskih tekmah. Shiffrinova jih spominja na Janico Kostelić (Američanka ima pri 22 letih 40 zmag, Kostelićeva jih je imela pri tej starosti polovico manj), razliko vidijo le v tem, da je Zagrebčanka ob sebi imela hudo tekmico Anjo Pärson, Shiffrinova pa prave konkurence nima. Kar je nazadnje potrdil tudi razplet na Zlati lisici.Čeprav se jo je lotila viroza – pred veleslalomom v Kranjski Gori je zjutraj dvakrat bruhala – in čeprav so bile tekmice v veleslalomu Tessa Worley, Viktoria Rebensburg, Federica Brignone in Sofia Goggia precej bolj sveže, ker niso tekmovale v Oslu in Zagrebu, kjer je Shiffrinova obakrat zmagala, preden je prišla do slovenskega prizorišča, ji v Podkorenu niso bile kos. Predvsem slalomistke priznavajo, da jim velik razkorak med najboljšo na svetu in samimi sabo povzroča frustracije.Se lahko sploh kaj spremeni? Jo lahko sploh kdo ustavi? Zdi se, da zgolj sama sebe.

