Prva ekipa v novo zimo močno spremenjena

Ljubljana – Peter Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič, Tilen Bartol in Domen Prevc so izbor novega glavnega slovenskega skakalnega trenerja Gorazda Bertonclja za reprezentanco A v prihodnji sezoni. Predlog morata potrditi še odbor in zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, kar naj bi se zgodilo v začetku maja, medtem ko bodo skakalci kondicijske priprave začeli prihodnji teden.



Skakalne reprezentance so zadnje dneve začele objavljati sezname ekip za poolimpijsko sezono – Avstrijci pa so včeraj tudi uradno potrdili Andreasa Felderja za naslednika Heinza Kutina –, četudi je bilo sprva najavljeno, da bo slovenska znana po 1. maju, pa so s SZS predlog sestave vendarle poslali včeraj. Če bo potrjen (kar je pričakovati), bo naša prva ekipa v primerjavi s prejšnjo sezono doživela precejšnje spremembe. Čeprav je Bertoncelj ob predstavitvi dejal, da bo reprezentanca A v prihodnje štela sedem ali osem članov, ker je pač tako v navadi, se bo očitno razpletlo nekoliko drugače. Prva ekipa namreč ostaja petčlanska, sestavljajo jo večinoma v prejšnji sezoni naši najboljši skakalci – le od Domna Prevca je bil v skupnem seštevku nekoliko boljši, za eno mesto in sedem točk, Timi Zajc –, od lani sta v njej ostala le Peter Prevc in Anže Semenič. Od ostalih prvokategornikov iz prejšnje sezone pa se je Anže Lanišek (včeraj je dopolnil 22 let) preselil v mlado reprezentanco A, v kateri bodo trenirali še Timi Zajc, Žiga Jelar in Bor Pavlovčič, medtem ko se Jurij Tepeš in Robert Kranjec selita v B, v kateri bodo še Nejc Dežman, Tomaž Naglič, Ernest Prišlič in Jaka Hvala. Članska in mlada A, v kateri je Bertoncelj deloval doslej, naj bi v prihodnje delali skupaj, ali se bo to zares zgodilo, pa bo jasno v kratkem.



V ekipi A nordijske kombinacije bosta Marjan Jelenko in Vid Vrhovnik, v B pa Leon Šarc in Gašper Brecl, medtem ko pri skakalkah sestava še ni znana. Tu je namreč zadnji hip prišlo do presenetljivega zasuka, saj bo Staneta Baloha, ki je pričakoval, da bo še naprej na mestu glavnega trenerja, na predlog predsednika zbora in odbora Ljuba Jasniča zamenjal Zoran Zupančič.