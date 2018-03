Prva zmaga Mowincklove, Rebensburgova z globusom pred nosom

Slovenski finalistki na veleslalomu v Nemčiji, Ana Drev in Meta Hrovat, sta zasedli 12. in 18. mesto. Poškodba Tine Robnik.

J. P.

Ofterschwang - Veleslalomska razvrstitev svetovnega pokala alpskih smučark v olimpijski zimi še ni dokončno odločena. Pred velikim finalom v Åreju daleč najbolje kaže Viktorii Rebensburg, ki ima ogromnih 92 točk prednosti pred prvo izzivalko, branilko lovorike Tesso Worley. Nemka bi lahko mali globus osvojila že danes pred domačim avditorijem v Ofterschwangu, če bi zmagala, a ji je popolno veselje preprečila Norvežanka Ragnhild Mowinckel s prvo zmago na preizkušnjah te ravni. Vodila je že po polovici tekme, ciljno črto pa prečkala 66 stotink hitreje kot Rebensburgova. Na stopničkah je končala še olimpijska zmagovalka, Američanka Mikaela Shiffrin.

Med dvema slovenskima finalistkama je izhodišče s prve proge zadržala Ana Drev, ki je zasedla dvanajsto mesto, v obeh nastopih je odločno in hitro začela, zaostanek pa si je nabrala v srednjem in predvsem spodnjem delu proge. Novih točk se je veselila Meta Hrovat (prvič je štartala v najboljši jakostni skupini) z 18. mestom, že v prvo pa sta odstopili Ana Bucik, ki bo imela novo priložnost jutri v svoji paradni disciplini, slalomu, in nesrečna Tina Robnik, ki si je pri padcu že pri četrtih vratcih poškodovala koleno in so jo morali - potem ko je v bolečinah obležala na progi - s helikopterjem prepeljati v bolnišnico, kjer jo danes čaka magnetna resonanca.

IZIDI

1. (1.) Ragnhild Mowinckel (Nor) 2:34,80

2. (2.) Viktoria Rebensburg (Nem) + 0,66

3. (4.) Mikaela Shiffrin (ZDA) 0,74

4. (8.) Ricarda Haaser (Avs) 1,21

5. (3.) Marta Bassino (Ita) 1,39

6. (6.) Frida Hansdotter (Šve) 1,63

7. (14.) Nina Haver-Løseth (Nor) 1,64

8. (9.) Manuela Mölgg (Ita) 2,00

9. (7.) Kristin Lysdahl (Nor) 2,26

10. (13.) Irene Curtoni (Ita) 2,34

12. (12.) Ana Drev (Slo) 2,60

18. (15.) Meta Hrovat (Slo) 3,20

Tina Robnik (Slo) odstopila na prvi progi

Ana Bucik (Slo) odstopila na prvi progi

Tina Robnik se je pri padcu poškodovala. Foto: Gabriele Facciotti/AP.

POTEK PRVE PROGE

Lastnica olimpijskega srebra iz Pjongčanga, Norvežanki Ragnhild Mowinckel, ki je odprla današnji veleslalom, na oko ni smučala najhitreje, privoščila si je tudi nekaj napak, a bila kljub temu hitra, kar sta dokazali Italijanki, ki sta štartali takoj za njo. Manuela Mölgg in Federica Brignone sta namreč precej zaostali, bolj merodajen je bil čas vodilne veleslalomistke sezone svetovnega pokala, Nemke Viktorie Rebensburg, ki je dobro začela, ciljne črte pa ni prečkala zadovoljna, zaostala je skoraj pol sekunde.

Kljub vsemu pa je Nemka za 16 stotink pustila za seboj olimpijsko zmagovalko in resno tekmico v boju za mali globus, Američanko Mikaelo Shiffrin, ki je bila do drugega merjenja vmesnega časa še spredaj, nato pa nekajkrat zamudila in si do cilja nakopičila šest desetink zamude. Za njo je prva, malo pred ciljem, odstopila Avstrijka Stephanie Brunner. Nastope elitne sedmerice je zaokrožila Francozinja Tessa Worley, ki v skupni razvrstitvi veleslaloma še najbolj diha za ovratnik Rebensburgovi. Tudi ona je na progi, ki ji že pregovorno ne ustreza, ogromno izgubila spodaj in ni prehitela niti ene od tekmic.

Čeprav so se prireditelji na vso moč trudili kljubovati neugodnim razmeram z visokimi temperaturami, pa je proga po nastopu najboljših vidno pešala in ni več dovoljevala vrhunskih dosežkov. Prva Slovenka, Meta Hrovat, je prvič v karieri začela v elitni petnajsterici, a si že do prvega merjenja vmesnega časa nabrala 66 stotink zaostanka. V srednjem delu na progi ni pustila veliko časa, spodaj pač, v cilju je bila za 1,78 sekunde počasnejša od vodilne Norvežanke, kar je tedaj zadostovalo za osmo mesto. Za seboj je pustila le Italijanko Sofio Goggia.

Meta Hrovat je bila prvič prvokategornica. Foto: Gabriele Facciotti/AP.

Najbolj izkušena iz slovenskega tabora Ana Drev se je na progo pognala brezkompromisno in bila še pri zadnjem merjenju vmesnega časa peta z ne prevelikim zaostankom (69 stotink), spodaj pa je – v slogu tekmovalk pred njo – nekajkrat zdrsnila, izgubila del hitrosti in dodala še skoraj sekundo zamude. Postavila je osmi čas, Hrovatovo pa ugnala za 22 stotink. Po nastopu elitne petnajsterice sta bili torej obe naši veleslalomistki na robu deseterice. Obe je namreč ugnala Italijanka Marta Bassino, ki se je s polsekundnim zaostankom uvrstila na tretje mesto, med Rebensburgovo in Shiffrinovo.

To je bilo potrdilo, da je bilo možno na najdaljšem veleslalomu olimpijske sezone vendarle še poseči visoko, čemur je prikimala še Švedinja Frida Hansdotter, ki se je na krilih olimpijskega uspeha povzpela na šesto mesto. To je bil pozitiven signal pred nastopom tretje slovenske zastopnice Tine Robnik, ki pa jo je izvrglo že zelo zgodaj, pri tretjih vratcih, pri padcu je grdo udarila ob snežno podlago in obležala na progi, od koder so jo po nekaj minutah umaknili z nosili. Obeti so bili, glede na videno, slabi.

Tekma je bila za kar nekaj časa prekinjena. Tekmovalke v nadaljevanju povsem pod vrh niso mogle več, so pa poskrbele za nekaj sprememb v deseterici, zaradi česar je Drevova padla na dvanajsto in Hrovatova na petnajsto mesto. Njuna zaostanka pa nista bila prevelika, navsezadnje je bila zgolj najboljša peterica stisnjena v manj kot sekundi. Odlično izhodišče za prvo zmago v svetovnem pokalu si je zagotovila Mowincklova, še najbližje so ji bile Rebensburgova, Bassinova, Shiffrinova in Brignonejeva. Zadnja slovenska predstavnica Ana Bucik je zdrsnila in odstopila v srednjem delu proge.

IZIDI PRVE PROGE

1. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:17,83

2. Viktoria Rebensburg (Nem) + 0,44

3. Marta Bassino (Ita) 0,56

4. Mikaela Shiffrin (ZDA) 0,60

5. Federica Brignone (Ita) 0,74

6. Frida Hansdotter (Šve) 1,05

7. Kristin Lysdahl (Nor) 1,35

8. Ricarda Haaser (Avs) 1,38

9. Manuela Mölgg (Ita) 1,39

10. Tessa Worley (Fra) 1,44

12. Ana Drev (Slo) 1,56

15. Meta Hrovat (Slo) 1,78

Tina Robnik (Slo) odstopila

Ana Bucik (Slo) odstopila

POTEK FINALA

Finalna proga, ki jo je postavil švedski trener Christian Thoma, je bila na las podobna prvi, česa drugega spomladanske vremenske razmere, ki so jih prizadevni prireditelji le stežka krotili, niti niso dopustile. Pred drugo polovico tekme so iz slovenskega tabora sporočili, da so nesrečno Tino Robnik s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer jo danes čaka magnetna resonanca, potrdili pa so sume, da si je poškodovala koleno. Zelo verjetno bo morala izpustiti finale olimpijske sezone v Åreju, čeprav si je veleslalomski nastop na Švedskem zagotovila že pred Ofterschwangom.

V drugo je po nastopu prve deseterice vodila Anna Veith, do danes zadnja veleslalomska zmagovalka na tem prizorišču. Vendar pa Avstrijka vodilnega položaja ni zadržala do nastopa prve slovenske finalistke, na čelo uvrščenih se je namreč zavihtela njena rojakinja Bernadette Schild, ki jo je odpravila za 15 stotink. Izjemno obetavna Meta Hrovat, ki je pred dnevi dopolnila okroglih dvajset let, je vso prednost izgubila v srednjem delu, spodaj pa nabrala še dodaten zaostanek (+ 0,67) in zgrmela na šesto mesto.

Rokavico je tekmicam vrh strmine takoj za Meto vrgla Norvežanka Nina Haver-Løseth, ki je postavila tudi najboljši čas druge proge in prevzela udobno vodstvo s kar 89 stotinkami naskoka. Italijanka Irene Curtoni je bila sedem desetink počasnejša, nato pa se je po progi pognala še zadnja slovenska adutinja Ana Drev. Imela je odlično izhodišče in znosen zaostanek za, denimo, šestim mestom, finala pa se je lotila enako kot prvega nastopa. Sprva je veliko tvegala in bila hitra, v srednjem in spodnjem delu pa se je zaostanek nakopičil do skoraj sekunde (+ 0,96). Ciljno črto je prečkala kot četrta, torej si je zagotovila mesto v petnajsterici.

Francozinja Tessa Worley se, podobno kot že ob prejšnjih izvedbah veleslaloma v Ofterschwangu, ni znašla in je že pred finalom sezone ostala brez možnosti za ubranitev malega kristalnega globusa. Z odličnim spodnjim delom se je vodilni Norvežanki približala italijanska veteranka Manuela Mölgg, v vodstvo pa ni mogla, saj je zgoraj nabrala preveč zamude. Še bolj pa se je izkazala Avstrijka Ricarda Haaser s štartno številko 23, ki je Løsethovo ugnala za 43 stotink in si zagotovila vsaj osmo mesto.

Za njo sta zaostali dve Skandinavki, najprej presenetljiva Norvežanka Kristin Lysdahl, nato še slalomska specialistka Frida Hansdotter. Zato pa se je razjezila Italijanka Federica Brignone, ki je imela pri drugem vmesnem času 77 stotink zaloge, nato pa se ji je preagresiven nastop maščeval, zdrsnila je in odstop besno pospremila s ploho sočnih psovk. Američanka Mikaela Shiffrin je dokazala, da olimpijsko veleslalomsko zlato ni bilo naključno, s 47 stotinkami prednosti je prevzela vodstvo in se spogledovala s stopničkami.

Z njenim časom se ni mogla kosati Italijanka Marta Bassino, ki je zdrsnila na tretje mesto, kar je pomenilo, da je Haaserjeva zagotovo vpisala najboljši veleslalomski dosežek v karieri. V razburljivem in srditem dvoboju za vodstvo je Shiffrinovo za pičlih osem stotink prehitela Nemka Viktoria Rebensburg, ki pa pred domačim avditorijem ni zmagala. Za velikih 66 stotink jo je namreč ugnala vodilna po polovici tekme, Norvežanka Ragnhild Mowinckel, ki se je tako veselila svoje prve zmage v svetovnem pokalu in tako kronala odlično olimpijsko sezono.