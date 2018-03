Prvi dan smučarskega finala v Åreju krojil veter

Prireditelji so morali zaradi močnih sunkov in slabih obetov odpovedati prva treninga zadnjega smuka sezone.

J. P.

Åre - Sklepno dejanje olimpijske sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju, veliki finale v švedskem Åreju, se ni začelo po željah prirediteljev in tekmovalne karavane. Danes bi morali namreč tako moški kot ženske, specialisti za hitre discipline, pod streho spraviti uvodna treninga smuka, a so ju morali zaradi močnih vetrovnih sunkov in slabe vremenske napovedi, ki je obetala tudi obilnejše snežne pošiljke, odpovedati. Eno glavnih ovir povzroča zgornja gondola, ki sploh ne obratuje, je poročala STA.

Brez rezervnega načrta

Danes bi morala najprej na progo skočiti dekleta, štart njihovega prvega treninga je bil predviden za ob 10.30 po srednjeevropskem času, medtem ko naj bi se moški program začel ob 13. uri. Današnji spored so bili prireditelji prisiljeni premakniti na jutri, ko bi morali smukači(ce) opraviti še drugi trening, ki pa ga zagotovo ne bo, saj sta preizkušnji v kraljevski disciplini predvideni že za sredo (moški ob 10.30, ženske natanko opoldne). Če ju ne bo mogoče izpeljati, bosta odpovedani in zanju ne bodo iskali novega termina. Prostega dneva sicer v Åreju ne bo.