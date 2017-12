Tekme doma jim pomenijo veliko

Ljubljana – Lienz in Bormio sta prizorišči, na katerih se bodo zadnjič letos v svetovnem pokalu merili alpski smučarji. Dekleta čaka danes slalom (10.30 in 13.30), jutri veleslalom, fante danes smuk (11.45), jutri kombinacija. Medtem ko slovenski smukači iščejo smučino, pa veleslalomistke kažejo zelo solidno formo.



Po preizkušnjah v Franciji so slovenske tekmovalke izkoristile tudi kak prost trenutek, preden so se podale na trening v Hinterreit. »Smučajo vse boljše, vse so v dobri formi,« je zadovoljen glavni trener Denis Šteharnik. »Nikogar se ne bojimo, smo opazni, ni pa se nam na tekmah še vse sestavilo. Ne skrbi me. Če smučajo na treningih dobro in držijo stik s konkurenco na tekmi, je samo vprašanje časa, kdaj bo kateri uspelo še nekaj več,« je razmišljal.



Na današnji slalom v Lienzu bo poslal Ano Bucik, Marušo Ferk, Meto Hrovat in Klaro Livk. Prva slalomistka v reprezentanci Bucikova je pri padcu na paralelnem slalomu v Courchevelu pred enim tednom utrpela nekaj modric, a so bolečine že pozabljene. Tudi vročina Ane Drev, ki ji je pobrala precej moči, je mimo. »Zdrava je, ima hitrost, smuča odlično. Tudi Tina Robnik je zelo hitra. A kot sem že dejal, predstave s treningov je treba prenesti na tekme. Vadba je nekaj drugega kot tekma, menim pa, da so že dovolj zrele,« je razpredal Šteharnik, ki bo na jutrišnjem veleslalomu podrobno opazoval nastope Drevove, Robnikove, Hrovatove, Bucikove in debitantke v svetovnem pokalu Neje Dvornik.



Prirediteljem bo – kot kaže – z nekaj izzivi postreglo vreme, predvsem danes, a Šteharnik pravi, da tekmi nista pod vprašajem. Jutri naj bi se razmere izboljšale. Prostega treninga dekleta niso imela, nikomur ni bilo dovoljeno na progo.



Po sklepnem delu v Lienzu se bo karavana prvi dan novega leta preselila v Oslo, kjer bo mestna tekma, nato v Zagreb, s Hrvaške pa naj bi se nato namenila v Slovenijo.



Kaj bi selitev tekem za 54. Zlato lisico iz Maribora v Podkoren pomenile za slovensko vrsto? »Teren v Kranjski Gori je resda težji, ampak to ne pomeni, da ga ne maramo. Ne pripravljamo se samo za domače preizkušnje, temveč za vse tekme v koledarju, zato v menjavi prizorišča ne vidim težav. Več jih bodo imeli prireditelji. Vsekakor si želimo, da tekmi ostaneta v Sloveniji, saj radi nastopamo pred domačimi navijači, vsem nam to veliko pomeni,« je dejal Šteharnik, ki je z dekleti pred odhodom na trening v Hinterreit vadil tudi na podkorenskem poligonu.



Po štirih letih spet na Stelviu



Po slabem uvodu v sezono bodo nove priložnosti v svetovnem pokalu iskali slovenski smukači. Karavana se je po štirih letih premora zbrala na zahtevnem Stelviu, na progi, na kateri je pred osmimi leti svojo drugo smukaško zmago v karieri slavil Andrej Jerman.



»Smuk v Bormiu je lep in dolg, noge proti koncu že zelo trpijo, fizično je naporno, a meni je všeč,« je ocenil Boštjan Kline. V tej zimi je na treh smukih enkrat vknjižil točke za svetovni pokal (25. mesto v Kanadi). Preglavice mu je povzročala predvsem oprema, nazadnje je v Val Gardeni pred dvema tednoma »zažgal« smuči, kot pravijo v smučarskem žargonu, ko se drsna ploskev pri robniku stopi.



Prvi uradni trening v Bormiu je Kline končal za trideseterico, drugega so prireditelji odpovedali. Danes bodo na štartu smuka poleg Mariborčana še Martin Čater, Tilen Debelak in Klemen Kosi, ki je ob padcu na treningu utrpel udarec v podkolenico in mečno mišico. Četverici se bo na jutrišnji kombinaciji pridružil Miha Hrobat.