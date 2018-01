Ravnjaku se je nastop v megli in sneženju ponesrečil

J. P.

Snowmass - Medtem ko deskarje na snegu v paralelnih disciplinah ta konec tedna čakata posamična in ekipna slalomska preizkušnja v Bad Gasteinu, ki se je iz slovenskega tabora ne bo udeležil Žan Košir, pa so tekmovalci v disciplinah prostega sloga onstran luže, v Snowmassu v Koloradu, kjer so sinoči najprej opravili kvalifikacije v snežnem parku, nocoj pa jih bodo še v snežnem žlebu (ob 17.30), naše barve bosta zastopala Kaja Verdnik in Tit Štante.

Sinoči so se dekleta in fantje spopadli z izjemno zahtevnimi razmerami, vidljivost na progi je bila namreč zaradi sneženja in megle precej otežena. Prav zato so prireditelji pod streho spravili eno samo kvalifikacijsko serijo, v kateri pa se edini slovenski zastopnik Tim-Kevin Ravnjak ni dobro znašel. V svoji skupini 2 je namreč zasedel predzadnje, 24. mesto, sodniki so njegov neprepričljiv nastop ovrednotili s povprečno oceno 7,25 (prejel je tri osmice in eno petico), s čimer je zapečatil svoj tamkajšnji nastop. Za primerjavo: zmagovalec skupine, Japonec Hiroaki Kunitake, je prejel oceno 90,75.