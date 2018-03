Rok Marguč drugič v sezoni na stopničkah

J. P.

Winterberg - Slovenski deskar na snegu Rok Marguč je na finalu olimpijske sezone svetovnega pokala v Winterbergu dokazal, da je paralelni slalom, ki je zadnje zime resda postavljen nekoliko na stranski tir (ni več niti v olimpijskem koledarju), zares njegova paradna disciplina. Že pred prihodom v Nemčijo je poudarjal, da se tekme na prizorišču, na katerem je bil predlani že tretji, zares veseli in da pogreša več slalomskih izzivov, že na dopoldanskih kvalifikacijah pa potrdil, da utegne biti v izločilnih bojih med najresnejšimi kandidati za stopničke. In res je bil, osvojil je končno tretje mesto in se veselil druge uvrstitve na stopničke v tej zimi.

Tri desetinke za najhitrejšim

V kvalifikacijah je vpisal tretji najboljši čas in bil eden redkih, ki je z zeleno progo opravil hitreje kot z modro, dosežek pa mu je zagotovil izbiro proge v finalnih dvobojih. Za drugouvrščenim Avstrijcem Sebastianom Kislingerjem je zaostal za pičle tri stotinke, za najhitrejšim Rolandom Fischnallerjem pa tri desetinke. Italijani so sicer v kvalifikacijah vpisali izjemen moštveni uspeh, saj se jih je kar pet zgnetlo v najboljšo osmerico. Marguča je na prvi stopnički izločilnih bojev, v osmini finala, čakal debelo desetletje mlajši Rus Dmitrij Sarsembajev, nazadnje četrti v slalomu v Bad Gasteinu.

Uspešna tudi Mastnak ...

Da niti v paralelnem slalomu ni od muh, je dokazal tudi Tim Mastnak, ki je pred dvema tedna v veleslalomu v Kayseriju prvič v svetovnem pokalu stopil na stopničke s tretjim mestom, minuli vikend pa se veselil tudi krstne zmage v Scuolu. Tokrat je v kvalifikacijah z zaostankom sekunde zasedel deseto mesto in se je v osmini finala udaril s 37-letnim avstrijskim veteranom Andreasom Prommeggerjem, lanskim svetovnim prvakom v tej disciplini. Jure Hafner se ni prebil skozi kvalifikacijsko sito, na 29. mestu je bil za skorajda sekundo in pol prepočasen za šestnajsterico.

... in Kotnikova

V ženski konkurenci je manjkala olimpijska zmagovalka in predčasna dobitnica globusa v paralelnih disciplinah, češka »dvoživka« Ester Ledecka, ki tekmuje na finalu sezone alpskih smučark v Åreju. Njeno odsotnost je v kvalifikacijah najbolje izkoristila Nemka Selina Jörg, uspešna pa je bila tudi edina slovenska zastopnica Gloria Kotnik, ki je z zaostankom sekunde in tri četrt vpisala deseti kvalifikacijski čas. V izločilnih bojih se je sprva pomerila z Rusinjo Jekaterino Tudegeševo, ki ji v tej sezoni ne gre vse po načrtih.

Potek izločilnih bojev

Že na prvi stopnički izločilnih bojev, v osmini finala, sta izpadla dva slovenska predstavnika, ki sta tekmovala na zeleni progi, ki je bila na oko nekoliko počasnejša, kar so dokazovali tudi rezultati. Gloria Kotnik je morala premoč priznati Rusinji Jekaterini Tudegeševi, ki je bila za 63 stotink hitrejša, junak zadnjih dveh veleslalomov Tim Mastnak pa se je odlično kosal s prekaljenim Avstrijcem Andreasom Prommeggerjem, ki ga je prehitel šele tik pred ciljno črto in ga izločil za pičlih osem stotink.

Sladek skalp Galmarinija

Mnogo bolje pa je šlo danes izjemno razpoloženemu 31-letnemu Roku Marguču, ki je pričakovano izbral modro progo in brez težav pustil za seboj Rusa Dmitrija Sarsembajeva. V četrtfinalu se je Slovencu posrečil sladek skalp olimpijskega zmagovalca v veleslalomu in dobitnika globusa v paralelnih disciplinah, Švicarja Nevina Galmarinija, ki je zdrsnil s proge in obupal, Rok pa se mu je maščeval tudi za poraz za stotinko v velikem finalu januarskega paralelnega veleslaloma v avstrijskem Lackenhofu.

Devetič na stopničkah

V polfinalu Marguč edinokrat ni mogel izbirati proge, zato je pristal na zeleni. Modro je izbral Avstrijec Sebastian Kislinger, ki je bil v kvalifikacijah pičle tri stotinke hitrejši, v polfinalnem medsebojnem obračunu pa je slovenskega tekmeca odpravil za 16 stotink, predvsem po zaslugi boljšega spodnjega dela. V malem finalu je bil Rok do vmesnega časa povsem poravnan z Italijanom Mauriziem Bormolinijem, ki pa je spodaj storil napako in olajšal pot do stopničk Celjanu, sicer nekdanjemu svetovnemu prvaku v tej disciplini. Zanj je to druga uvrstitev na zmagovalni oder v sezoni in deveta v karieri, peta slalomska.

Jutri še ekipna tekma

Jutri bo v nemškem Winterbergu še veliki finale sezone z ekipno slalomsko preizkušnjo, ki se je bo - enako kot lani in v nasprotju z ostalimi podobnimi tekmami v olimpijski sezoni - udeležila tudi slovenska zasedba. Naš tandem, ki bo meril zelo visoko, bosta sestavljala Kotnikova in Mastnak, ki je dobil prednost pred Hafnerjem zaradi boljšega današnjega rezultata. Marguč se je nastopu odpovedal, medtem ko bronasti olimpijec Žan Košir v Nemčijo, kot je napovedal že vnaprej, sploh ni odpotoval, sezono bo zapečatil prihodnje dni na državnem prvenstvu na Rogli.

IZIDI PARALELNEGA SLALOMA



Moški

1. Roland Fischnaller (Ita)

2. Sebastian Kislinger (Avs)

3. Rok Marguč (Slo)

4. Maurizio Bormolini (Ita)

5. Mirko Felicetti (Ita)

6. Andreas Prommegger (Avs)

7. Aaron March (Ita)

8. Nevin Galmarini (Švi)

9. Edwin Coratti (Ita)

10. Radoslav Jankov (Bol)

11. Tim Mastnak (Slo)

29. Jure Hafner (Slo)



Ženske

1. Selina Jörg (Nem)

2. Aljona Zavarzina (Rus)

3. Julie Zogg (Švi)

4. Aleksandra Krol (Pol)

5. Daniela Ulbing (Avs)

5. Jekaterina Tudegeševa (Rus)

7. Carolin Langenhorst (Nem)

8. Michelle Dekker (Niz)

9. Cheyenne Loch (Nem)

10. Ramna Theresia Hofmeister (Nem)

11. Gloria Kotnik (Slo)