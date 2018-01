Ruhpolding: Slovenska štafeta z dobrim streljanjem do 10. mesta

N. Gr.

Ruhpolding - Pred 18.000 gledalci v nemškem Ruhpoldingu so slovenski biatlonci po izpolnitvi olimpijske norme prejšnji teden v Oberhofu tokrat tretjo letošnjo štafetno preizkušnjo končali na visokem 10. mestu. Tekmo je dobro odprl Miha Dovžan, ki je popravljal le en strel v stoječem položaju, Mitji Drinovcu pa je predal na 13. mestu z zaostankom 23,5 sekund za takrat vodilno Nemčijo.

Mitja Drinovec je svoj nastop opravil še bolje, z desetimi streli je pokril vse tarče in Slovenijo dvignil na enajsto mesto z zaostankom 1:10,4 za vodilno Italijo, medtem ko so Nemci s štirimi popravami padli na četrto mesto. Lenart Oblak je kot tretji Slovenec prav tako streljal brez napake, a v smučini ni bil med najhitrejšimi. V zadnjem krogu je izgubil precej časa in je štafeto predal na 13. mestu z zaostankom 2:37 za vodilno Francijo, za katero je tekel Martin Fourcade.

Jakov Fak je s prvim streljanjem opravil brez napak, nato pa je zadnji strel poslal mimo, a ga takoj popravil in Slovenci so proti cilju odšli z najboljšim strelskim dosežkom. Z le dvema popravama so na koncu osvojili dobro 10. mesto, zaostanek za zmagovalci iz Norveške je znašal 2:46,4 minute. Norvežanom je zmago v zadnji predaji zagotovil Johannes Thignes Boe, drugi so bili Francozi, tretji pa Rusi.

Po lepem uspehu štafete, ki je še enkrat potrdila olimpijsko normo, je Miha Dovžan povzel vtise: »Danes sem se počutil zelo dobro. Že v prvem krogu sem se prebijal naprej, rekli so mi, naj se borim, "gužvam" in to mi je kar uspevalo. Konkurenca je bila čisto skupaj, v prvih dveh krogih smo tekli v veliki skupini. Na koncu sem stisnil še zadnji krog in tako sem tudi tekaško lahko zadovoljen. Na sploh smo naredili dober rezultat, danes so bile razlike zelo majhne. Če si dobro streljal, si lahko prišel visoko in dobro so streljali tudi ostali fantje.«

Po tekmi je bil dobre volje tudi glavni trener Tomaš Kos: »Na štafetnih preizkušnjah je težko streljati bolje, kot so danes naši fantje. Škoda, da je Jaka zgrešil zadnji strel in je moral popravljati, če ne bi še on odšel brez poprav. Imeli smo najboljše streljanje od vseh, mislim, da so fantje tudi odtekli zelo lepo. 10. mesto je naš domet in danes nam ga je uspelo doseči zato smo popolnoma zadovoljni. Potrdili smo tudi rezultat s prejšnjega tedna, ko je bila tekma na meji regularnosti. Danes so bili pogoji idealni, dosegli pa smo še boljši rezultat. Veseli smo, da smo znova potrdili olimpijsko normo. Z mirno glavo gremo naprej in se že veselimo naslednjih tekem.«

Moška štafeta, izidi:

1. Norveška 1:13:11,1/0

(Lars Helge Birkeland, Tarjei Boe, Emil Hegle Svendsen, Johannes Thingnes Boe) 1:13:11,1

2. Francija + 24,9/0

(Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet, Martin Fourcade, Antonin Guigonnat)

3. Rusija 53,4/0

(Aleksej Volkov, Maksim Cvetkov, Anton Babikov, Anton Šipulin)

4. Nemčija 1:26,5/0

5. Avstrija 1:39,8/0

6. Švedska 1:50,6/0

7. Italija 1:58,5/1

8. Češka 2:05,4/0

9. Bolgarija 2:27,6/0

10. Slovenija 2:46,4/0

(Miha Dovžan, Mitja Drinovec, Lenart Oblak, Jakov Fak)