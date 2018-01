Semenič po zmagi: »Še vedno poizkušam vse skupaj dojeti in uživati«

Ma. F., N. Gr.

Zakopane – V Zakopanah na Poljskem se je danes za Slovenijo odvila sanjska posamična poteka v smučarskih skokih, na katero se je v petek uvrstila peterica slovenskih skakalcev. Anže Semenič si je priskal najvišjo stopničko na zmagovalnem odru, družbo pa mu na tretjem mestu dela Peter Prevc. Oba skakalca sta v finalni seriji izboljšala skoke iz prve serije. Prevc je pristal pri 134 metrih, Semenič pa je bil z razdaljo 137,5 metra za druge skakalce, ki so izvedli »le« solidne skoke, praktično nedosegljiv. Za Anžeta je to prva zmaga na tekmah svetovnega pokala, za slovenske smučarske skoke pa šestinšestdeseta.

»Res sem bil zadovoljen, ker sem cel dan skakal dobro in pokazal napredek od sobotne tekme, tudi na normalni skakalnici lahko preskočim k-točko. Vse skupaj še poizkušam dojeti in čim bolj uživati v tem dosežku. Zjutraj smo naredili nekaj manjših popravkov, ker se včeraj nisem počutil dobro in na koncu se je vse izšlo idealno,« je povedal zmagovalec Semenič in nadaljeval: »Vesel sem bil tudi za Petra, zelo lepo je zraven njega stati na odru za zmagovalce.«

»Presenečen sem bil, nisem pričakoval, da se lahko zavihtim na stopničke. V obeh serijah sem imel srečo s pogoji in razšlo se je, kot se je, želim pa tudi čestitati Anžetu za to zmago. Na vsaki tekmi moram biti stoprocentno pripravljen in se ne obremenjevati z rezultati, danes se je izšlo. Ne bi rekel, da gre za olajšanje, vem da z dobrim skokom lahko pridem zelo visoko, a z napako tudi padem globoko, je pa to ena lepa potrditev, da sem na pravi poti,« je črto pod vikend v Zakopanah potegnil Peter Prevc.

»Med tekmo niti nisem bil nervozen, čeprav je bila tekma zelo težka. Veter se je menjal, enkrat je bil ugodnejši, drugič ne. Vesel sem, da smo, povedano po domače, "stopili na plin" in da sta tako Anže kot Peter odskakala super. Ostali trije so "ga biksali". Vemo, da so naletne hitrosti zelo nizke in vemo, da če ne narediš super ali perfektnega skoka, sploh ne prideš v finalno serijo. Trenerska tribuna je bila kar mirna, napake so delali tudi ostali tekmovalci, ne samo naši. Pri Anžetu smo naredili določeno korekturo v primerjavi z včeraj in to se je poznalo že v poizkusnem skoku. Vesel sem, da je zdržal pritisk in to, kar mu je preko sezone manjkalo, je zdaj odpravil,« je najboljšo tekmo sezone svojih varovancev komentiral Goran Janus.

Smučarski skakalci so očitno ujeli pravo formo prav pred vrhuncem sezone, naslednji konec tedna jih čakata še preizkušnji v Willingenu, nato pa sledi pot v Južno Korejo, kjer bodo po zadnjih rezultatih sodili v širši krog favoritov vsaj za ekipni tekmi. V Willingenu se bo reprezentanci spet pridružil tudi Jernej Damjan, ki je Zakopane izpustil in si pred olimpijskimi igrami privoščil nekaj predaha, Domen Prevc pa bo zapustil ekipo in odšel na mladinsko svetovno prvenstvo v Kandersteg.

Po prvi seriji zasedla 4. in 5. mesto

Najboljši skok v prvi seriji je uspel Petru Prevcu, ki je s 131 metri dosegel četrto mesto. Tik za njim se je uvrstil Anže Semenič, ki je z razdaljo 134,5 metra zasedel peto mesto. Domen Prevc, Žiga Jelar in Timi Zajc se v finalno serijo niso uvrstili.

Prva skoka se Domnu Prevcu in Žigu Jelarju nista posrečila. Domen je skočil 116 metrov, Žiga pa je bil še en meter krajši. Tudi Timiju Zajcu se je nastop ponesrečil, pristal je namreč pri skromnih 107.5 metrih.

Anže Semenič je s svojim prvim skokom bistveno popravil razdaljo svojih predhodnikov, skočil je namreč 134,5 metra. Tudi Petru Prevcu je uspel dober skok. S 131 metri se je uvrstil tik pred Semeniča. Po izredno ponesrečenem skoku Kamila Stocha je bilo jasno, da bosta Prevc in Anže ohranila 4. in 5. mesto.

Zakopane, izidi:

1. Anže Semenič (Slo) 245,6 (134,5/137,5 m)

2. Andreas Wellinger (Nem) 242,0 (119,5/136,5)

3. Peter Prevc (Slo) 241,2 (131,0/134,0)

4. Stefan Hula (Pol) 240,9 (132,0/129,5)

5. Simon Ammann (Švi) 237,5 (135,5/131,0)

6. Johann Andre Forfang (Nor) 237,2 (130,5/135,5)

7. Dawid Kubacki (Pol) 235,8 (127,5/139,5)

8. Marius Lindvik (Nor) 235,5 (138,0/127,5)

9. Halvor Egner Granerud (Nor) 233,0 (128,0/132,5)

10. Richard Freitag (Nem) 230,9 (129,5/137,0)

Brez finala:

35. Domen Prevc (Slo) 82,5 (116)

36. Žiga Jelar (Slo) 81,9 (115)

47. Timi Zajc (Slo) 66,9 (107,5)