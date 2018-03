Šest Slovencev na tekmi v Oslu

A. V.

Oslo - Poljak Kamil Stoch je bil najboljši v današnjih kvalifikacijah za nedeljsko tekmo smučarjev skakalcev za točke svetovnega pokala v Oslu. Od sedmih Slovencev se jih je na tekmo uvrstilo šest, najboljši med njimi je bil Peter Prevc na 16. mestu.

Stoch, vodilni v svetovnem pokalu, je skočil 131 in zbral 143,2 točke. Drugi je bil Norvežan Robert Johansson s 130,5 metra in 137 točkami, tretji pa Nemec Richard Freitag s 130 metri in 135,1 točke.

Peter Prevc je skočil 123 metrov, s 122,1 točke je bil 16. Jernej Damjan je pristal pri 121,5 metra, zbral 119,2 točke in osvojil 23. mesto. Nejc Dežman je s 120 metri in 112,9 točke končal na 33. mestu. Tilen Bartol je skočil 117,5 metra, s 110,5 točke je bil 41., Timi Zajc s 115 metra in 104,9 točke 48., Anže Lanišek je pristal pri 115 metrih, zbral je 103,9 točke, ter osvojil 50. mesto.

Edini je brez tekme ostal Anže Semenič s 108 metri in 87 točkami ter 65. mestom.

V soboto bo v Oslu ekipna tekma, v nedeljo pa posamična.