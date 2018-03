Sezona preredkih prebliskov

Falun – Nad sezono svetovnega pokala v smučarskem teku je padel zastor, na vrhu ni presenečenj. Norveška ostaja udarna velesila te športne panoge, Heidi Weng in novi čudežni deček Johannes Klæbo sta lastnika kristalnih globusov. Udarni adut slovenske reprezentance je Anamarija Lampič.



Gorenjka pri 22 letih obeta precej, tudi v Pjongčangu je bila po učinku, denimo 7. mestu v šprintu in zelo vidnem deležu pri ekipnih preizkušnjah, udarno ime slovenskega tekaškega tabora. Okolico, zlasti poznavalce, navdušuje tako z nespornim športnim talentom kot tudi družabnostjo, videzom prijetne in nasmejane svetlolase mladenke. Obenem pa je tudi res, kar si morajo priznati v reprezentančnem vodstvu, da še zdaleč ni uresničila vseh ambicij in napovedi Simona Jana, predsednika zbora za biatlon pri SZS, o pogostejših uvrstitvah na stopničke kot eno sezono prej. Seveda pri tem ni imel v mislih le Lampičeve, a tudi pri drugih tekmovalkah, denimo Katji Višnar, Vesni Fabjan in Alenki Čebašek, se je izkazalo, da so največkrat vendarle zaostale za najboljšimi na svetu. Pri Višnarjevi gre predvsem podčrtati pred poldrugim tednom nastop v finalu šprinta s 6. mestom v Drammnu, Čebaškova je dosegla najvišjo raven svoje pripravljenosti na OI, pri Fabjanovi, naši bronasti olimpijki s prejšnjih iger v Sočiju, pa je nekaj opaznih nastopov, zlasti za 7. mesto v šprintu Seefelda in 5. v ekipnem šprintu Dresdna, ob koncu pa si le ni uresničila vseh željá.



In tudi za Lampičevo kaže zapisati podobno. V končni razvrstitvi sezone je 30., med tekmovalkami do 23 let na 6. mestu, glede na sposobnosti je bilo pogrešati več vidnejših uvrstitev, kot sedmouvrščeni v Pjongčangu ji je le malo manjkalo do prestižnega olimpijskega finala. Na zadnjem prizorišču sezone je bila v včerajšnjem zasledovanju 26., dan prej na tekmi s skupinskim štartom dve mesti višje. Za konec je dejala: »Zadovoljna sem, da sem osvojila točke v disciplini, v kateri je ponavadi zame najtežje. Sicer pa se mi vedno na zasledovalnih preizkušnjah ponovi težava, ko sprva zaostanem za tekmicami in potem pozneje poskušam nadomestiti zamujeno.« V pričakovanju nove sezone in višjih ciljev kot doslej bo ta primankljaj vsekakor morala odpraviti, sicer pa bo sploh zanimivo spremljati dogajanje v vrhu tekaške reprezentance in prihodnost glavnega reprezentančnega trenerja Stefana Saracca.



V svetovnem vrhu večinoma ostajajo Norvežani in Švedi, nad dosežki ruskih tekačev in tekačic zaradi preteklosti pogosto kroži duh dopinga, slovenska vrsta je pač odvisna od prebliskov zelo talentiranih tekmovalk, kot sta bili nekoč Andreja Mali in Petra Majdič, sledila jima je Vesna Fabjan, vloga prihodnosti pripada Lampičevi. Zadnji dve bosta skupaj z Alenko Čebašek ob koncu tedna nastopili še na posebni tekmi FIS v šprintu na Kitajskem. S. U.