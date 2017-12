Shiffrinova brez konkurence, Slovenke pa brez točk

N. Gr.

Lienz - Božično-novoletni tekmi v Lienzu se za slovenski tabor nista začeli po načrtih. Ana Bucik je že na prvi progi odstopila, tudi Maruša Ferk, Meta Hrovat in Klara Livk so vnkjižile ničlo. Prepričljivo je zmagala Mikaela Shiffrin pred Wendy Holdener in Frido Hansdotter.

Slovenke so nastopile pod pričakovanji. Ana Bucik je imela ugodno številko osem, vendar je kmalu po merjenju prvega vmesnega časa naredila napako in odstopila že v zgornjem delu. Bucikova se bori tudi za mesto v prvi dvanajsetrici slalomskega seštevka, saj bi le tako lahko nastopila na mestni tekmi na novega leta dan v Oslu.

Prve vožnje ni končala niti Klara Livk. Meta Hrovat je končala izven petdeseterice (+5,79; 54.). Najbližje finalu je bila Maruša Ferk (+3,37), ki je prvo trideseterico zgrešila za pet stotink sekunde in končala na 31. mestu. Ferkova je v zgornjem delu še držala priključek, njeni vmesni časi so kazali na uvrstitev v prvo dvajseterico, a je spodaj precej popustila in ni vnovčila dokaj dobre štartne številke.

»Rezultati so težko razumljivi, saj so bile predstave na treningih v zadnjih dveh dneh čisto drugačne. Zadevo moramo še podrobno analizirati, da bomo točno vedeli, kaj se je zgodilo. Danes je bila sprememba v tem, da je bilo zjutraj tu polno snega, tako da se ni dalo ogrevati, bila je le ena majhna enostavna progica. Ni bilo ogrevalk, tako da so punce prišle direktno na start in očitno jih je to zmedlo. Delati moramo na temu, da četudi ni ogrevalk, da pridejo na start zbrane. To se danes ni zgodilo. Ana je bila na notranji smučki, Maruša je bila v zgornjem delu dobro na poti, v spodnjem pa je nehala smučati napadalno. Za Klaro in Meto je s temi številkami bilo težko priti med trideset. Za te številke so bili malo slabši pogoji kot ponavadi. Ta dan moramo čim prej pozabiti, punce se morajo spočiti. Stanje pa je drugačno, kot se je danes zgodilo. Morda morajo priti tudi takšni dnevi, da nas na nek način streznijo. Z razpletom nisem zadovoljen, bomo pa jutri vsekakor poskušali popraviti vtis,« je bil z razpletom nezadovoljen glavni trener slovenske ženske ekipe Denis Šteharnik.

Na vrhu presenečenj ni bilo, Mikaela Shiffrin je tokrat s slabo sekundo naskoka slavila pred Holdenerjeve, ki je v finalu prehitela Frido Hansdotter na drugem mestu, a je bila Švedinja zadovoljna tudi s prvimi stopničkami nove sezone. Druga najboljša slalomistka olimpijske zime Petra Vlhova je bila tokrat le peta.

V petek bo v Lienzu še veleslalom. Slovenske barve bodo branile Ana Drev, Tina Robnik, Meta Hrovat, Ana Bucik in Neja Dvornik.

Ženski slalom v Lienzu:

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:43,87 51,03 52,84

2. Wendy Holdener (Švi) 1:44,76 +00,89 52,31 52,45

3. Frida Hansdotter (Šve) 1:45,09 +01,22 52,17 52,92

4. Bernadette Schild (Avt) 1:45,64 +01,77 52,73 52,91

5. Petra Vlhova (Slk) 1:45,69 +01,82 52,61 53,08

. Estelle Alphand (Šve) 1:45,69 +01,82 53,99 51,70

7. Katharina Gallhuber (Avt) 1:45,88 +02,01 53,21 52,67

8. Christina Geiger (Nem) 1:46,08 +02,21 53,08 53,00

9. Melanie Meillard (Švi) 1:46,18 +02,31 52,74 53,44

. Denise Feierabend (Švi) 1:46,18 +02,31 53,24 52,94

...

- niso se uvrstile v 2. vožnjo:

Ana Bucik, Maruša Ferk, Klara Livk, Meta Hrovat (vse Slo)