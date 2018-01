Shiffrinova po tretjo zagrebško krono

Zagreb – Smučarska karavana je v novo leto štartala s paralelno tekmo za svetovni pokal v Oslu, včeraj pa se je premaknila v Zagreb, kjer so slalomistke v ledenem parku mesta z najlepšim božičnim sejmom v Evropi pridrsale do štartnih številk za današnjo tekmo. Zvečer si bodo drsalke obuli slalomisti, ki se bodo na Sljemenu merili jutri.



Najboljši štart v 2018 sta v Oslu prikazala Američanka Mikaela Shiffrin in Šved Andre Myhrer, ki sta v paralelnih dvobojih na poti do vrha suvereno izločala tekmece. Shiffrinova se je s 37. zmago v karieri na večni lestvici na 6. mestu izenačila z upokojeno avstrijsko slalomistko Marlies Schild.



V tej sezoni je razred zase, v 13 preizkušnjah je 10-krat vknjižila stopničke, v skupnem seštevku svetovnega pokala vodi že za 471 točk pred najbližjo zasledovalko Viktorio Rebensburg. Vse bolj pridobiva širino, razvija se v izjemno vsestransko šampionko. V prvem delu zime je slavila v slalomu, veleslalomu, smuku in na paralelnih tekmah. »Tekmovalni urnik je naporen. Iz Avstrije smo se premaknile na Norveško, pa v Zagreb, nato gremo v Kranjsko Goro in Flachau, tekme si tesno sledijo ena za drugo. Osredotočam se na vsak dan posebej in ob vsaki priložnosti stremim k temu, da sem najboljša,« je razmišljala Shiffrinova.



Motivira jo misel na slalomski in veleslalomski globus. Tudi ko se na smučeh ne počuti idealno. »Tudi takrat moram smučati agresivno, saj nimam možnosti, da bi si v natrpanem urniku vzela premor,« je poudarila. V Zagrebu, kjer se bo s tekmicami za prestol sljemenske kraljice merila danes, je po dvakrat zmagala in odstopila.



Najuspešnejša slovenska smučarka na tem hrvaškem prizorišču je bila Tina Maze z 2. mestom v sezoni 2011/12. Zdaj najboljša slalomistka v naši vrsti Ana Bucik je najvišjo uvrstitev nad Zagrebom iztržila v minuli zimi z 11. mestom. »To je eno mojih najljubših prizorišč predvsem zaradi navijačev, ki nas pridejo spodbujat. V zadnjem času se je moja forma dvignila, a tega še nisem uspela pokazati na tekmi. Naredila bom vse za dva nastopa brez napak. Da se bom lahko spet veselila,« se nadeja slalomska prvokategornica, ki je v tej zimi osvojila točke v Leviju za 9. mesto in Killingtonu za 17.



Glavni trener Denis Šteharnik pravi, da zdaj prihajajo preizkušnje, na katerih pričakujejo Anin preboj. »Doslej ji ni šlo vse po načrtih. Če se na veleslalomski tekmi ne uvrsti v finale, to pusti tudi posledice v glavi, kar se nato pozna dan pozneje na slalomu. A menim, da je samo še vprašanje časa, kdaj ji bo steklo.« Poleg Primorke bodo danes na štartu še Maruša Ferk, Meta Hrovat in Klara Livk.



Zjutraj je predviden trening na progi za ogrevanje, prosto smučanje pa na tekmovalni. Bucikova je v Zagreb priletela včeraj popoldan z evropskega severa, druge so bile na treningu v Obdachu, tik pred silvestrovim pa so vse skupaj vadile v Kranjski Gori na podkorenskem poligonu, ki bo ta konec tedna gostil 54. Zlato lisico.



Jutri se bodo na Sljemenu merili slalomisti, med njimi Štefan Hadalin in Žan Grošelj. Žana Kranjca, ki je v Alta Badii osvojil premierne stopničke v karieri, je trener tehničnih disciplin Klemen Bergant poslal na veleslalomski trening z Italijani, saj ga konec tedna čaka priložnost v njegovi paradni disciplini v Adelbodnu. Do včeraj se je Kranjec z ekipo pripravljal v Kranjski Gori, kjer bosta Hadalin in Grošelj – vadila sta tudi na Sljemenu – trenirala še danes.