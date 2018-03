Šipulin pričakovano pobegnil našemu adutu Faku

Oslo – Na Holmenkollnu, kultnem in enem najbolj spoštovanih prizorišč med biatlonci, so člani slovenske reprezentance v preteklosti že opozorili nase. Tokrat presežka ni bilo, toda včerajšnje 9. mesto v moški štafeti je ostalo zapisano kot zelo spodobno. Karavana se zdaj seli na finale sezone v Rusijo.



Ponavadi je slovo od zime za biatlonce praznično, nekoč so ga prirejali prav na Holmenkollnu. V zadnjem desetletju ga je najpogosteje gostil Hanti-Mansijsk v Sibiriji, zdaj se zgodba seli v Tjumen. A tokrat v Rusiji ne bo vseh najboljših. Čehi so denimo že zdavnaj napovedali bojkot zaradi dopinških afer na evropskem vzhodu, v Ukrajini, kjer se bo po olimpijski zimi končala pogodba slovenskega trenerja Uroša Velepca, so že pred časom napovedali, da jih zaradi političnih nesoglasij z veliko sosedo ne bo v Tjumnu. In prav na tem novem prizorišču biatlonskega koledarja ne bo niti našega reprezentanta Klemna Bauerja, kar nam je napovedal že v olimpijskem Pjongčangu. »Zdaj so me izvolili v komisijo športnikov pri IBU, pri kateri med drugim ostro nasprotujemo dopingu. Preprosto si ne morem dovoliti, da bi zdaj šel v deželo, kjer dopinga očitno v zadnjih letih niso uničili. Zame je tekmovalne sezone konec,« je dejal izkušeni biatlonec, ki je včeraj prispeval viden delež tudi k 9. mestu slovenske štafete.



Šipulin zdaj v prednosti



Za gostitelje se je razpletlo sanjsko, saj se je v prestižni disciplini, kot velike biatlonske nacije že dolgo označujejo moško štafeto, zmage veselila norveška štafeta. Bila je prepričljiva, najbolj se ji je približala Avstrija, ki si je od sezone obetala več, podobno gre zapisati tudi za tretjeuvrščeno Rusijo, pri kateri pa je zdaj Anton Šipulin udarni favorit za 3. mesto v končni razvrstitvi svetovnega pokala. Ob vrnitvi z olimpijskih iger je bil namreč na tretji stopnički še naš Jakov Fak, zdaj ga je Rus krepko prehitel (3. Šipulin 627, 4. Peiffer 590, 5. Fak 550), kar pa ne preseneča, saj so slovenskega aduta in obenem srebrnega olimpijca igre izčrpale, Šipulina pa v Aziji zaradi sankcij proti dopingu v pri ruski reprezentanci ni bilo.



Včeraj je na štafetni preizkušnji podobno kot Fak zgrešil le eno tarčo, oba sta s po enim dodatnim nabojem prispevala lep učinek h končnemu dosežku svojih moštev. Za Rusijo je pač vedno cilj uvrstitev na štafetne stopničke, za slovensko vrsto mesto med najboljšo deseterico. Na olimpijskih igrah je bila 10., in sicer takrat brez Faka v postavi, včeraj je z njim dosegla mesto višje. Ob pričakovanem deležu tako njega kot tudi Bauerja je s hitrostjo in natančnostjo tokrat stroko navdušil član Miha Dovžan, po treh četrtinah tekme in njegovem nastopu je bila Slovenija na izjemnem 3. mestu. Tržičan Mitja Drinovec, najmanj izkušen med slovensko četverico, silovitega ritma za konec ni zdržal, vseeno pa je bila končna uvrstitev takšna, ki je sodila med tiste želene v slovenskem taboru pred sleherno moško štafetno preizkušnjo.



Dovžan neobremenjen



»Poskusil sem ohranjati priključek, vztrajal v svojem ritmu, nisem pretiraval, lepo je bilo, da sem na koncu prehitel Nemca,« se je k nastopu ozrl Dovžan in dodal, da je pričakoval hujše breme ob dobrem izhodišču pred svojo predajo, a je s tem hitro opravil. Tudi Drinovec se ni ustrašil izbrane družbe vrhunskih tekmecev, seveda pa mu je bil žal, ko je za konec zgrešil dvakrat. »Grenkega priokusa vendarle ni. Res smo bili ob koncu deveti, dosegljivo je bilo celo 6. mesto, toda predvsem sem zadovoljen, da so se naši tekmovalci odrezali na progi in brez hujših spodrsljajev tudi na strelišču. Imeli smo izjemne smuči, bolj kot končni izid pa me navdušuje potek tekme, na kateri nismo nihali in smo ves čas ohranjali stik z najboljšimi,« je ob koncu sporeda na Holmenkollnu poudaril Tomaš Kos, glavni trener slovenske izbrane vrste.



Zdaj se bo preselil še v Tjumen, v ekipi pa ne bo toliko navzočih, kot jih je bilo v teh dneh na Norveškem. Ob tem, da se je Bauer odpovedal finalu v Rusiji, bodo tako slovenske barve v moški konkurenci branili Fak, Dovžan, Drinovec in Lenart Oblak, med biatlonkami pa bosta za konec nastopili Urška Poje in Polona Klemenčič. S. U.