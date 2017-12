Skoki: Peter Prevc v kvalifikacijah spet med najboljšimi 

N. Gr.

Oberstdorf - Zmaga Petra Prevca na prvem dopoldanskem treningu in drugo mesto Jerneja Damjana na drugem sta bila dober obet za kvalifikacije pred začetkom prvega vrhunca skakalne sezone v Oberstdorfu.

Najboljši je bil trenutno najbolj vroč skakalec v skakalni karavni Richard Freitag, zmedlo ga ni niti dolgo čakanje na zadnji skok, zelo dober pa tudi Peter Prevc, ki si je z Davidom Kubackim delil šesto mesto, za vrhom je zaostal za osem točk. Odstopal je edino Freitag, ki je dobil tudi 2000 evrov za najboljši skok v kvalifikacijah. vsi ostali člani prve deseterice pa so skakali zelo podobno kot Prevc.

Na tekmo so se brez težav uvrstili še Jernej Damjan (11.), Timi Zajc (18.), Žiga Jelar (25.), Anže Semenič (35.) in Tilen Bartol (46.). Spet je bil prekratek Jurij Tepeš, ki se ni uvrstil na tekmo in je tako že zaključil z letošnjo novoletno turnejo. V slovenski reprezentanci so se še pred prihodom v Nemčijo odločili, da ga bo po Oberstdorfu zamenjal Domen Prevc.

Prva tekma novoletne turneje bo jutri, nadaljevala se bo z nedeljskimi kvalifikacijami in tradicionalno tekmo v Garmisch - Partenkirchnu na novega leta dan.

Slovenski pari: Žiga Jelar - Evgenij Klimov, Noriaki Kasai - Timi Zajc, Anže Semenič - Robert Johannson, Roman Koudelka - Jernej Damjan, Constantin Schmid - Peter Prevc in Johan Andre Forfang - Tilen Bartol.