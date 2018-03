Skoki v Lahtiju: Prepričljiva zmaga Stocha, Damjan enajsti 

N. Gr.

Lahti - Smučarski skoki se od Lahtija poslavljajo s prepričljivo zmago Kamila Stocha, ki je bil najboljši v obeh serijah nedeljske tekme in slavil pred Markusom Eisenbichlerjem in Stefanom Kraftom. Stoch koraka proti velikemu kristalnemu globusu, saj sta Wellinger in Freitag zaostala.

V finale sta se uvrstila le Jernej Damjan in Tilen Bartol. Damjan je na koncu končal tik za prvo deseterico, kar je v skladu z dosežki v letošnji sezoni, Bartol pa je končal na 30. mestu in osvojil eno točko.

»Če se ne motim, je 11. mesto moj najboljši rezultat v Lahtiju. Glede na to, da sem imel tu vedno težave, sem več kot zadovoljen. Malo sem lahko jezen zaradi doskoka pri drugem skoku, ko me je malo zakrivilo, a to se zgodi. Bi bil pa lahko med deseterico, a tudi 11. mesto je zelo, zelo lep rezultat,« je po tekmi povedal Damjan, ki je s 14. mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala tri tedne pred koncem olimpijske zime obenem tudi najboljši Slovenec v pokalu.

Trener skakalcev Nejc Frank po tekmi razumljivo ni imel veliko razlogov za zadovoljstvo: »Jerneju lahko čestitam, škoda je le, da mu je eno mesto zmanjkalo do deseterice, a nalogo je opravil, kot se spodobi. Tilen je osvojil eno točko. Cel vikend je grizel, kljub temu, da ima že pet dni bolečine v kolenu. Preostali fantje so v preveliki želji po dobrem nastopu naredili grobe napake.«

POTEK TEKME

Slovenci že v prvi seriji niso navdušili, Domen Prevc je končal celo na zadnjem, 49. mestu, za finalno serijo sta bila prekratka tudi Anže Lanišek in Nejc Dežman, ki se nista znašla v močnem vetru v hrbet. Pričakovanja je upravičil le Jernej Damjan, ki je po prvi seriji na devetem mestu, v finalu bo skakal tudi Tilen Bartol, ki je bil v prvi seriji 28. Razlike na vrhu so zelo majhne, Damjan tako za stopničkami zaostaja manj kot deset točk.

Po prvi seriji je na vrhu odlični Kamil Stoch, ki je pristal pri kar 132 metrih in ima ogromno prednost pred Ryoyujem Kobayashijem in tretjim Andreasom Stjernenom.

Tilen Bartol je v drugi seriji pristal pri le 115 metrih in bo končal povsem pri repu trideseterice. Precej bolje se je odrezal Jernej Damjan, ki je podobno kot v prvi seriji pristal pri 123 metrih in pol in končal tik za deseterico.

Kamil Stoch je brez težav ohranil vodstvo iz prve serije in z zmago naredil nov korak proti velikemu kristalnemu globusu. Na drugem mestu je končal Marcus Eisenbichler in nadaljeval nemški niz uvrstitev na oder za zmagovalce, tretji je bil Stefan Kraft, ki je že včeraj na ekipni tekmi nakazal, da se vrača v pravo formo. Damjan je bil na koncu 11., Bartol pa 30.

Izidi, Lahti:

1. Kamil Stoch (Pol) 314,2 točke (132,0/134,0)

2. Markus Eisenbichler (Nem) 286,0 (124,5/129,5)

3. Stefan Kraft (Avt) 285,9 (124,0/128,5)

4. Dawid Kubacki (Pol) 283,0 (124,0/127,5)

5. Andreas Stjernen (Nor) 282,6 (124,0/125,5)

6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 279,8 (129,5/125,0)

7. Junshiro Kobayashi (Jap) 279,1 (122,5/127,0)

8. Andreas Wellinger (Nem) 278,1 (125,0/123,0)

9. Karl Geiger (Nem) 277,4 (123,0/128,5)

10. Johann Andre Forfang (Nor) 270,0 (123,0/127,0)

11. Jernej Damjan (Slo) 268,2 (124,0/123,5)

30. Tilen Bartol (Slo) 231,5 (115,5/116,5)

Svetovni pokal:

1. Kamil Stoch (Pol) 963 točk

2. Richard Freitag (Nem) 836

3. Andreas Wellinger (Nem) 768

4. Daniel-Andre Tande (Nor) 723

5. Johann Andre Forfang (Nor) 555

6. Stefan Kraft (Avt) 504

7. Markus Eisenbichler (Nem) 480

8. Junshiro Kobayashi (Jap) 470

9. Robert Johansson (Nor) 470

10. Dawid Kubacki (Pol) 465