Skoki v Trondheimu: Stoch nadaljuje zmagoviti niz, Prevc osmi

Kamil Stoch je v Trondheimu prišel do 29. zmage v karieri, Prevc je končal na osmem mestu.

N. Gr.

Trondheim - Smučarski skakalci nadaljujejo s silovitim ritmom na norveški turneji. Tretjo postajo gosti Trondheim, kjer so slovenski skakalci v kvalifikacijah nastopili zelo solidno. Na tekmi ni bilo dvoma o zmagovalcu, Kamil Stoch je na norveški turneji razred zase, 29. zmago v karieri pa je dosegel s skoraj 20 točkami naskoka. Peter Prevc je bil osmi, do točk še Damjan in Zajc.

Peter Prevc je po prvi seriji spet najboljši Slovenec, spet je prvo serijo končal na sedmem mestu. Tokrat za stopničkami zaostaja dobrih deset točk, spet je na vrhu Kamil Stoch, ki ima dobre tri točke naskoka pred Robertom Johanssonom.

V finale sta se uvrstila še Jernej Damjan, ki je prvo serijo končal na 20. mestu, in Timi Zajc, ki je bil 25. Blizu uvrstitve v finale sta bila še Tilen Bartol in Anže Lanišek, Dežman in Semenič sta končala v ozadju.

V drugi seriji so Slovenci ostali na približno enakih mestih kot v prvo, Zajc je bil na koncu 27., Damjan je bil osemnajsti, Prevc pa je v finalu izgubil eno mesto, a na osmem mestu ujel še eno deseterico, ki bo dobra popotnica pred selitvijo na letalnico. O zmagovalcu spet ni bilo dvoma, Kamil Stoch je zmagal z veliko prednostjo, Stefan Kraft pa je v finalu za štiri desetinke točke prehitel Johanssona in se veselil drugega mesta.

Timi Zajc je s točkami v Trondheimu zaključil norveško turnejo, Goran Janus je še pred odhodom na Norveško določil, da ga bo na letalnici v Vikersundu zamenjal Domen Prevc.

Tekma v Trondheimu, izidi:

1. Kamil Stoch (Pol) 285,4 (146,0/141,0)

2. Stefan Kraft (Avt) 268,4 (141,5/138,0)

3. Robert Johansson (Nor) 268,0 (145,5/136,0)

4. Andreas Stjernen (Nor) 263,6 (142,5/142,5)

5. Richard Freitag (Nem) 254,7 (134,0/137,5)

6. Johann Andre Forfang (Nor) 252,7 (140,5/136,5)

7. Karl Geiger (Nem) 249,0 (135,5/139,5)

8. Peter Prevc (Slo) 248,7 (135,5/135,5)

9. Dawid Kubacki (Pol) 247,1 (135,5/136,5)

10. Markus Eisenbichler (Nem) 234,2 (136,0/137,5)

...

18. Jernej Damjan (Slo) 222,1 (133,0/130,5)

27. Timi Zajc (Slo) 204,5 (130,5/119,5)

...

Brez finala:

33. Tilen Bartol (Slo) 99,1 (126,5)

34. Anže Lanišek (Slo) 98,0 (129,0)

39. Nejc Dežman (Slo) 93,8 (126,0)

48. Anže Semenič (Slo) 69,2 (114,5)