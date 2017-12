Skrajni čas je za prvo nemško zmago po 16 letih

Ljubljana – Nemčijo je zajela skakalna evforija, kakršne ne pomni že nekaj časa, »krivca« pa sta dva: Richard Freitag in Andreas Wellinger, vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala, kar pomeni, da so nemški apetiti na novoletni turneji zelo veliki, segajo do prve zmage po sezoni 2001/2002. Na uvodni postaji v Oberstdorfu se bo zato zbralo več kot 40.000 navijačev.



Poker zmag Svena Hannawalda v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu ob koncu leta 2001 in v začetku 2002 – sploh edini doslej – predstavlja zadnje nemško zmagoslavje na novoletni turneji, na kateri so imeli odtlej največ uspeha Avstrijci s kar sedmimi zlatimi orli. Nazadnje se je zmage veselil Poljak Kamil Stoch, tokrat se zdi vse nared za novo nemško veselje, pri čemer je sezona doslej resda postregla s kar nekaj zmagovalci, od Junšira Kobajašija, Jerneja Damjana, Andersa Fannemela do Freitaga in Wellingerja. A dejstvo je, da se je zgolj Freitag več kot enkrat – kar trikrat – povzpel na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, na zadnjih petih tekmah je osvajal zgolj 1. in 2. mesta. Ta čas tako s 550 točkami prepričljivo vodi pred Wellingerjem, gostitelji uvodnih dveh tekem so prepričani, da je po 16 letih spet napočil njihov veliki trenutek, zato ne čudi, da je bila že sredi meseca tekma v Oberstdorfu razprodana (zmogljivost 25.000), današnje kvalifikacije pa naj bi si ogledalo več kot 15.000 navijačev.



»Še nikdar se ni tu v dveh dneh zbralo več kot 40.000 gledalcev. To bo izjemno odprtje turneje,« se veseli Peter Kruijer, predsednik lokalnega kluba. Nazadnje so bile vstopnice vnaprej razprodane med bumom, ki sta ga povzročila Martin Schmitt in Hannawald, vendar pa je tedaj skakalnica v Oberstdorfu sprejela največ 18.000 gledalcev. Za prireditelje bi bil seveda vrhunec, če bi uvodno tekmo dobil domačin, saj se je Freitag prav letos poleti preselil v ta kraj. Njegove karte se ta čas zdijo odlične, saj le na prvih dveh tekmah ni osvojil enega od prvih dveh mest. »Zares se veselim polnih tribun, čudovitega vzdušja in pozornosti, ki smo je skakalci deležni med novoletno turnejo. Moja motivacija je izjemna, tako kot vsako leto, je pa res, da v zadnjih tednih uživam v skokih, in občutek, ko dobiš potrditev dobrega dela, močno prija. A seveda moji zadnji rezultati niso nikakršno zagotovilo za dober rezultat na turneji. V skokih se lahko hitro vse obrne, dobre forme se ne da zapakirati in spraviti. Lahko pa uživaš v trenutkih, ko ti gre vse od rok, in hkrati mirno delaš naprej. In prav to počnem,« pravi Freitag, ki je doslej dobil eno posamično tekmo, in sicer v sezoni 2014/15 v Innsbrucku.



Njegov največji tekmec naj bi bil rojak Wellinger, ki je že pri 22 letih pripravljen na vse pasti, ki jih prinaša turneja štirih skakalnic. »Na turneji nastopam od leta 2012 z izjemo sezone, ko sem bil poškodovan, in vem, da se lahko zgodi prav vse. Od rekorda skakalnice v kvalifikacijah do izpada v prvi seriji. Majhne stvari bodo odločale, saj je skakalni vrh v tej sezoni zelo širok,« opozarja Wellinger, ki v tej sezoni nikdar ni bil slabši kot deveti. Ob takšnem izhodišču je seveda lahko optimističen tudi glavni trener Werner Schuster: »Naša dobra forma je posledica osredotočenosti na delo in trening, zato smo se tudi po tekmi svetovnega pokala v Engelbergu vrnili v Oberstdorf. Čutimo, da smo nared za prihajajočo nalogo,« pravi Schuster, valu nemškega navdušenja pa se je pridružil tudi Hannawald. »Nemci so v odličnem položaju, v precej boljšem, kot so bili v zadnjih letih. Novoletna turneja je sicer prav posebna zgodba, marsikaj se lahko zgodi, a Freitag ima res lepo priložnost in skrajni čas je že, da se turneja spet konča z nemško zmago,« meni Hannawald, pri čemer bo seveda posebnost turneje skušal izkoristiti prenekateri skakalec, med glavne tekmece nemške dvojice dvojice pa sodijo lanski nesrečnik Daniel-Andre Tande, Stoch, Stefan Kraft, tudi Johann Andre Forfang.