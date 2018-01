Skupinski štart (M): Jakov Fak odličen na strelišču, a prepočasen v smučini

N. Gr.

Ruhpolding - Zelo zanimivo tekmo biatloncev s skupinskim štartom je dobil Norvežan Johannes Thingnes Boe, kar je bila že njegova šesta zmaga v tej sezoni. Dvoboj z Martinom Fourcadom je dobil na tretjem streljanju, kjer je Francoz meril mimo in Boe si je lahko privoščil tudi zgrešen strel na zadnjem streljanju, pa je vseeno prišel do zmage.

Fourcade je s silovitim tekom ujel in prehitel vse razen Boeja, tudi rojaka Antoineja Guigonnata in Quentina Fillon Mailleta. Dobro se je v Ruhpoldingu odrezal tudi Jakov Fak, na strelišču je streljal s počasnejšim ritmom kot tekmeci, a je zato pokril vseh 20 tarč, v smučini pa se mu je žal poznala bolezen, ki ga je položila v posteljo okrog novega leta.

Fak bi se s tekaško formo z začetka sezone boril za zmago z Boejem in Fourcadom, tako pa je z zadnjega streljanja odšel kot šesti, v smučini pa ga je ujela in prehitela četverica in Jakov Fak je tekmo končal na robu deseterice, s prikazanim pa je glede na razmere in njegovo zdravstveno stanje lahko zadovoljen.

V Ruhpoldingu so se danes izognili megli, ki tako rada spremlja tekme na tem nemškem prizorišču, spet se je zbralo več kot 20 tisoč gledalcev in pripravilo pravi biatlonski praznik, manjkale so le stopničke domačinov. Najboljši Nemec je bil Simon Schempp na šestem mestu.