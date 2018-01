Slalom (M): Hirscher prekinil urok Wengna, Kristoffersen spet drugi

N. Gr.

Wengen - Na klasičnem slalomu v bernskem višavju je Marcel Hirscher pot do zmage tlakoval že na prvi progi, v finalu pa zdržal pritisk in še enkrat več odbil nalet Henrika Kristoffersena za svojo prvo zmago na wengenski strmini v karieri. Tretji je bil Andre Myhrer, Slovencev ni bilo v finalu.

V težkih razmerah se je pričakovano najbolje znašel Hirscher, ki je tudi na strmini smučal brez napak in prevzel vodstvo, najbližje mu je z drzno vožnjo na robu odstopa prišel Myhrer. Henrik Kristoffersen na tretjem mestu zaostaja že 59 stotink sekunde in zdi se, da bo tudi v Wengnu težko prišel do zmage, ki jo v tej sezoni neuspešno lovi že od začetka.

Na štartni listi sta tudi dva Slovenca z visokimi štartnimi številkami. Štefan Hadalin se s številko 46 na precej načeti progi ni znašel, a je tik pred njim Francoz Clement Noel dokazal, da se še vedno da smučati hitro. Hadalin je imel predvsem v zgornjem delu in na strmini težave, do drugega merjenja vmesnega časa je izgubil že skoraj sekundo in pol, v spodnjem delu pa je nekaj dodal in v cilj prišel s 26. časom. A tudi to ni bilo dovolj, Hadalin je končal na 32. mestu, za finalom je zaostal za sedem stotink sekunde, Žan Kranjec pa je odstopil.

Na drugi progi se je trend odstopov nadaljeval, težka postavitev in ledena strmina sta terjali davek, šele v zaključku pa se je začelo zares. Kristoffersen je, jezen zaradi slabšega nastopa na prvi progi, smučal izjemno in prevzel vodstvo z veliko prednostjo, Myhrer mu ni bil kos in ostalo je le še novo poglavje dvoboja med Norvežanom in Hirscherjem.

Avstrijec je na svojem enajstem slalomu v Wengnu vendarle uspel slaviti, smučal je hitro in preudarno in Norvežana prehitel za skoraj sekundo. Pred tem je Hirscher že trikrat v Wengnu vodil po prvi vožnji, a ostal brez zmage, tokrat si na krilih življenjske forme še enkrat ni privoščil spodrsljaja.

Svojevrsten rekord je uspel tudi Kristoffersenu, ki je še šestič zapored stopil na stopničke, a nikoli ni zmagal, to pa v bogati zgodovini svetovnega pokala ni uspelo še nikomur. Hirscher je zmagal 53. v karieri in nadaljuje najboljšo sezono doslej, Slovenci pa so spet ostali brez točk in brez finalista.

