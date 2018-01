Slalom (M): Hirscher znova na zmagovitih tirnicah, osvojil je 54. zmago

A. V.

Schladming - Avstrijec Marcel Hirscher je zmagovalec moškega slaloma za svetovni pokal pod žarometi v avstrijskem Schladmingu. V finalu pred 50.000 navijači je osvojil 54. zmago v svetovnem pokalu, 26. slalomsko. Norvežan Henrik Kristoffersen je bil na drugem mestu počasnejši 39 stotink sekunde. Švicar Daniel Yule je dobil boj za tretje mesto (+2,13).

Žan Grošelj je odstopil na prvi progi, Štefan Hadalin je imel s startno številko 46 majhne možnosti za preboj v finale. Zaostanek 4,43 sekunde je zadoščal za mesta v spodnjem delu razpredelnice.

Smučar iz okolice Salzburga se je po nizu petih slalomskih zmag v tej sezoni (Val d'Isere, Madonna di Campiglio, Zagreb, Adelboden, Wengen), moral v nedeljo v Kitzbühlu zadovoljiti z drugim mestom, ko je gledal v hrbet Kristoffersenu. Zato pa je že v Schladmingu znova zmagal, ko je vodil že po prvi vožnji.

Hirscherjev števec zmag se je ustavil na številki 54. S tem dosežkom je izenačil avstrijski rekord rojaka Hermanna Maierja, ki jih ima prav tako 54.

Hirscher ima 26 slalomskih zmag v svetovnem pokalu in je tretji najuspešnejši slalomist v zgodovini svetovnega pokala v moški konkurenci, pred njim sta zgolj legendi Alberto Tomba (35) in Ingemar Stenmark (40). Kristoffersen jih na petem mestu ima 15, eno manj od četrtega Luksemburžana Marca Girardellija.

Slovenci so vpisali še sedmo slalomsko ničlo v tej sezoni na tudi za Slovence slavnem slalomu, na katerem je leta 2001 Mitja Kunc končal na tretjem mestu.

Izidi:

1. Marcel Hirscher (Avt) 1:43,56 49,67 53,89

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:43,95 +00,39 49,87 54,08

3. Daniel Yule (Švi) 1:45,69 +02,13 50,98 54,71

4. Andre Myhrer (Šve) 1:45,74 +02,18 51,16 54,58

5. Manfred Mölgg (Ita) 1:45,89 +02,33 50,53 55,36

6. Clement Noel (Fra) 1:45,99 +02,43 52,05 53,94

7. Stefano Gross (Ita) 1:46,03 +02,47 50,43 55,60

8. Manuel Feller (Avt) 1:46,05 +02,49 51,12 54,93

9. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 1:46,53 +02,97 51,82 54,71

10. Jonathan Nordbotten (Nor) 1:46,58 +03,02 51,85 54,73

...

- odstopil na prvi progi: Žan Grošelj (Slo)

- ni se uvrstil v finale: Štefan Hadalin (Slo)

- skupno (26/37):

1. Marcel Hirscher (Avt) 1154

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 980

3. Aksel Lund Svindal (Nor) 666

4. Kjetil Jansrud (Nor) 665

5. Alexis Pinturault (Fra) 598

6. Beat Feuz (Švi) 536

7. Matthias Mayer (Avt) 470

8. Andre Myhrer (Šve) 435

9. Peter Fill (Ita) 406

10. Thomas Dressen (Nem) 399

...

35. Žan Kranjec (Slo) 169

50. Martin Čater (Slo) 104

59. Boštjan Kline (Slo) 77

88. Štefan Hadalin (Slo 34

95. Klemen Kosi (Slo) 26

146. Miha Hrobat (Slo) 3

- slalom (9):

1. Marcel Hirscher (Avt) 734

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 615

3. Andre Myhrer (Šve) 373

4. Michael Matt (Avt) 348

5. Daniel Yule (Švi) 330

6. Luca Aerni (Švi) 247

7. Sebastian-Foss Solevaag (Nor) 237

8. Stefano Gross (Ita) 233

9. David Ryding (VBr) 211

10. Manfred Mölgg (Ita) 208

...

38. Štefan Hadalin (Slo) 15