Slalom (M): V ledenem Wengnu vodi Hirscher, Hadalin prepočasen za finale (V ŽIVO)

N. Gr.

Wengen - Pester spored v Wengnu se končuje s klasičnim nedeljskim slalomom, ki ga, presenetljivo, v desetih poizkusih Marcelu Hirscherju še nikoli ni uspelo dobiti. Gre za zelo specifični slalom, ki je letos še precej težji zaradi povsem ledene podlage. Prirediteljem je v zadnjih dneh nagajalo toplo vreme in tanka snežna odeja, progo so polili z vodo in danes je v Wengnu bolj kot smučišču podobna drsališču.

V težkih razmerah se je pričakovano najbolje znašel Hirscher, ki je tudi na strmini smučal brez napak in prevzel vodstvo, najbližje mu je z drzno vožnjo na robu odstopa prišel Andre Myhrer. Henrik Kristoffersen na tretjem mestu zaostaja že 59 stotink sekunde in zdi se, da bo tudi v Wengnu težko prišel do zmage, ki jo v tej sezoni neuspešno lovi že od začetka.

Na štartni listi sta tudi dva Slovenca z visokimi štartnimi številkami. Štefan Hadalin se s številko 46 na precej načeti progi ni znašel, a je tik pred njim Francoz Clement Noel dokazal, da se še vedno da smučati hitro. Hadalin je imel predvsem v zgornjem delu in na strmini težave, do drugega merjenja vmesnega časa je izgubil že skoraj sekundo in pol, v spodnjem delu pa je nekaj dodal in v cilj prišel s 26. časom. A tudi to ni bilo dovolj, Hadalin je končal na 32. mestu, za finalom je zaostal za sedem stotink sekunde, Žan Kranjec pa je odstopil.

