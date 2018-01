Slalom v Kitzbühlu: Kristoffersen prekinil Hirscherjev urok

J. P.

Kitzbühel - Teden dni treningov in tekem na klasičnem prizorišču moškega svetovnega pokala v alpskem smučanju, v slovitem avstrijskem Kitzbühlu, bo danes zapečatil slalom na progi Ganslern, na katerem domači as Marcel Hirscher brani lansko zmago in lovi že šesti zaporedni uspeh v tej disciplini v olimpijski zimi, v kateri se mu je ponesrečilo zgolj uvodoma v Leviju, ko je zasedel 17. mesto. Tokrat pa, po polovici preizkušnje, diši po tem, da bo moral pred domačim avditorijem vendarle na kolena.

Proga ga je namreč uspavala, zato je za vodilnim, Norvežanom Henrikom Kristoffersenom, v tej sezoni v slalomih vselej drugim ali tretjim, zaostal več kot sekundo (1,05), vseeno pa si zagotovil tretje izhodišče pred finalom. Skandinavcu, ki je na tem prizorišču zmagal že predlani, je edini zmogel parirati drugi domači as Michael Matt, ki je v srednjem delu izgubil ravnotežje, a v cilju vseeno zamudil zgolj desetinko. Oba sta bila razred zase in glavna kandidata za kitzbühlsko zmago.

Slovenija je imela v ognju dva predstavnika. Štefan Hadalin je nastopil takoj po najboljši trideseterici in pogumno ter odločno začel, bil pri prvem vmesnem času zgolj pol sekunde zadaj, pri drugem je zaostajal 1,33 sekunde, nato pa se je razkorak do tretjega merjenja podvojil, ciljno črto je prečkal 3,44 sekunde počasneje kot Kristoffersen, kar ga je tedaj uvrščalo na 25. mesto. Nekaj časa je trepetal za finalni nastop, nato pa izpadel iz trideseterice (33. mesto). Drugi Slovenec Žan Kranjec si je z visoko štartno številko 59 do prvega merjenja nabral sekundo zaostanka, nato pa odstopil. Štart druge proge bo ob 13.30.

IZIDI

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:48,49

2. Marcel Hirscher (Avs) + 0,97

3. Daniel Yule (Švi) 1,35

4. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 2,16

5. Manuel Feller (Avs) 2,22

6. Ramon Zenhäusern (Švi) 2,34

7. Jonathan Nordbotten (Nor) 2,55

8. Clement Noel (Fra) 2,63

9. Dave Ryding (VB) 2,79

9. Manfred Mölgg (Ita) 2,79

_______________________________

33. Štefan Hadalin (Slo)

Žan Kranjec (Slo) odstopil

IZIDI PRVE PROGE

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 55,87

2. Michael Matt (Avs) + 0,10

3. Marcel Hirscher (Avs) 1,05

4. Daniel Yule (Švi) 1,23

5. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nor) 1,69

6. Stefano Gross (Ita) 1,70

7. Sebastian Foss-Solevåg (Nor) 1,72

8. Ramon Zenhäusern (Švi) 1,78

9. Andre Myhrer (Šve) 1,92

10. Jean-Baptiste Grange (Fra) 1,95

_______________________________

33. Štefan Hadalin (Slo) 3,44

Žan Kranjec (Slo) odstopil