Slalom (Ž): Znova slavila nepremagljiva Mikaela Shiffrin

Flachau - Mikaela Shiffrin še naprej ostaja kraljica slaloma. Američanka je zmagala tudi na slalomu pod žarometi za svetovni pokal alpskih smučark v avstrijskem Flachauu. Točke sta osvojili obe slovenski finalistki Ana Bucik z 22. in Maruša Ferk s 23. mestom.

Avstrijka Bernadette Schild, ki je bila najhitrejša v prvi vožnji, vodilno v karavani je prehitela za 37 stotink sekunde, na drugi progi ni bila kos ameriški šampionki, ki je v finalu smučala najhitrejše.

Avstrijka je zaostala 94 stotink sekunde za drugo mesto. Stopničke je ubranila Švedinja Frida Hansdotter, ki je bila tretja tudi na prvi progi.

S številkama 48 in 60 sta nastopili Klara Livk in Meta Hrovat. A sta se njuni vožnji končali že z odstopoma že v zgornjem delu proge. Livkova je naredila napako na začetku, Hrovatova pa po prvem merjenju vmesnega časa.

Glavni trener Denis Šteharnik je po preizkušnji rekel: »Pogoji so bili takšni, da se je s številkami zadaj dalo priti noter, a Klari žal ni uspela tako dobra vožnja kot v Kranjski Gori, že na samem začetku je naredila napako in odpadla. Meti se tudi ni izšlo. Kar se tiče Bucikove in Ferkove pa je nekako tako, da ni sproščenosti in igrivosti, vse je na silo. Takoj ko poskušajo smučati na višjem nivoju sledi odstop. Na teh treh tekmah so bili zelo specifični pogoji, od Lienza do tule. Je poseben, spomladanski sneg, temperature so zelo visoke in tako punce, kot material ne deluje v pravi smeri. Naredili smo nekaj testov, a je približno vse isto. Mislim, da v teh pogojih nimamo konkurenčnega materiala. S proizvajalcem se bomo poskušali dogovoriti, da takoj dobimo drugačne, mehkejše smuči, drugače pa bomo na tem materialu poskušali izvleči čim več, a zagotovo lahko povem, da nismo konkurenčni.«

Na prvi progi je odstopila tudi Slovakinja Petra Vlhova, zmagovalka uvodnega slaloma v Leviju, ki jo trenira nekdanji trener Tine Maze Livio Magoni.