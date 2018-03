Slivnik po prvem slalomskem nastopu enajsti

J. P.

Pjongčang - Jutri se bodo v Pjongčangu končale dvanajste zimske paraolimpijske igre, na katerih je slovenske barve zastopal komaj 17-letni zelo obetavni sedeči smučar Jernej Slivnik, ki ga je po veleslalomskem odstopu danes čakal še nastop v drugi tehnični disciplini, v slalomu. Na zelo selektivni progi Džongson, ki je poskrbela za ogromen osip, je bil v prvem nastopu v konkurenci 31 sedečih smučarjev eden izmed zgolj petnajsterice, ki je videla cilj, po polovici tekme je tako držal enajsto mesto.

Pridobival mesta

Hrušičan - pred tekmo se je nekoliko slabše počutil, čutil je posledice treme in pritiska velikega tekmovanja - se je s štarta pognal pogumno in od enega do drugega odseka proge pridobival mesta. Pri prvem merjenju vmesnega časa je bil še 24., pri drugem trinajsti, v cilju še dve mesti višje, za vodilnim, Nizozemcem Jeroenom Kampschreurjem, je zaostajal za 10,86 sekunde. Začetek slalomskega finala bo ob 6. uri po srednjeevropskem času, sedeči smučarji bodo šli na progo kot zadnji.