Slovenci brez točk za uvod v Tour de Ski

A. V.

Lenzerheide - Švicarka Laurien van der Graaff in Rus Sergej Ustjugov sta zmagovalca uvodne tekme 12. novoletne turneje Tour de Ski, sprinta v prosti tehniki v švicarskem Lenzerheideju. Slovenci so ostali brez točk in izločilnih bojev. Miha Šimenc, Luka Prosen, Vesna Fabjan in Anamarija Lampič so namreč obstali v kvalifikacijah.

Slovenska četverica se ni prebila v izločilne boje. V jutranjih kvalifikacijah je Miha Šimenc tekmo končal na 48. mestu, Luka Prosen pa na 66. Nič bolje se pred tem nista odrezali dekleti; Vesna Fabjan je bila 42., Anamarija Lampič pa 67.

Po tekmi je črto potegnil glavni trener naše reprezentance, Stefano Saracco: "Danes mislim, da smo imeli težave s smučmi. Nismo še povsem prepričani v to, a nekaj je moralo biti na tem, saj smo zaostali preveč sekund. Predvsem Vesna. Ana je imela zraven tega še slab dan. Jutri bomo videli, kako naprej, ali mora še na dodatne treninge v Planico, da bo tam v pravi formi. Luka je imel na državnem prvenstvu dobro tekmo, danes pa je prav tako preveč zaostal. Nihče se ni prebil v izločilne boje, tekma je bila slaba. Moramo priti v formo, pred nami so najpomembnejše tekme v sezoni v Planici in nato v Pyeongchangu. Jutri bodo sicer nastopili še vsi štirje tekmovalci, potem pa bomo videli. Če bo situacija boljša, bo Ana nadaljevala v Oberstdorfu, če ne, gremo z vsemi na trening za Planico in odmislimo tekmovanja za nekaj časa. Jutri bomo videli, ali smo danes imeli težavo samo s smučmi ali tudi s formo."

Naslednja tekma Tour de Ski bo v nedeljo, 30. decembra, ko je na sporedu klasična preizkušnja. Tekačice čaka 10 kilometrov dolga tekma, tekače pa 15 km.

Izidi:

- sprint:

- moški:

1. Sergej Ustjugov (Rus)

2. Federico Pellegrino (Ita)

3. Lucas Chavanat (Fra)

4. Ristomatti Hakola (Fin)

5. Finn Haagen Krogh (Nor)

6. Richard Jouve (Fra)

...

48. Miha Šimenc (Slo)

66. Luka Prosen (Slo)

...

- svetovni pokal, skupno:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 752 točk

2. Sergej Ustjugov (Rus) 432

3. Aleksander Bolšunov (Rus) 430

4. Maurice Manificat (Fra) 428

5. Alex Harvey (Kan) 375

6. Martin Johnsrud Sundby (Nor) 374

7. Hans Christer Holund (Nor) 323

8. Simen Hegstad Krueger (Nor) 320

9. Aleksej Červotkin (Rus) 251

10. Iivo Niskanen (Fin) 248

...

- ženske:

1. Laurien van der Graaff (Švi)

2. Sophie Caldwell (ZDA)

3. Maiken Caspersen Falla (Nor)

4. Natalija Neprjajeva (Rus)

5. Jessica Diggins (ZDA)

6. Sandra Ringwald (Nem)

...

42. Vesna Fabjan (Slo)

67. Anamarija Lampič (Slo)

...

- svetovni pokal, skupno:

1. Charlotte Kalla (Švi) 610

2. Ingvild Flugstad Östberg (Nor) 540

3. Heidi Weng (Nor) 538

4. Marit Björgen (Nor) 493

5. Ragnhild Haga (Nor) 480

6. Jessica Diggins (ZDA) 371

7. Sadie Bjornsen (ZDA) 336

8. Krista Parmakoski (Fin) 332

9. Stina Nilsson (Šve) 330

10. Teresa Stadlober (Avt) 306

...

45. Katja Višnar (Slo) 31

53. Anamarija Lampič (Slo) 17

57. Vesna Fabjan (Slo) 14

65. Alenka Čebašek (Slo) 9

...