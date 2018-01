Slovenci daleč od pričakovanj in želja

Slovenski biatlonci so razočarali, Klemen Bauer in Jakov Fak sta ujela le peščico točk.

N. Gr., STA

Anterselva - Biatlonci so se v Anterselvi pomerili na 10-kilometrskem sprintu za svetovni pokal. Na vrhu sta bila vnovič vodilna tekmovalca sezone Norvežan Johannes Thingnes Boe in Francoz Martin Fourcade, posebej pa je prepričal Boe, ki je kljub zgrešenemu strelu ugnal Francoza za 12 sekund. Z ničlo je tekmo končal tudi tretjeuvrščeni Nemec Arnd Peiffer.

Slovenci niso dosegli ciljev in ostali brez vidne uvrstitve. Jakov Fak je v močnem vetru zgrešil dva strela in s 33. mestom dosegel daleč najslabšo uvrstitev v sezoni. Vnaprej pa je bilo jasno, da bo prišla tudi tekma, ko ne bo med najboljšimi. S 37. mestom je štiri nove točke svetovnega pokala ujel tudi Klemen Bauer, ki je moral v kazenski krog kar trikrat, enkrat več od Faka, a za njim zaostal vsega štiri sekunde.

Mitja Drinovec s štirimi kazenskimi krogi in Miha Dovžan z vsega dvema pa sta bila daleč od sobotnega zasledovanja. Drinovec je bil 84., Dovžan pa 94. med 109 uvrščenimi tekmovalci.

N»i razloga za preplah. Jakov je resda vpisal najslabši rezultat letos, a tudi sam je priznal, da še nima pravega občutka na progi. Danes tudi na strelišču ni bil 100-odstoten, kar je potrdil tudi sam. Mislim, da je svoje dodala tudi nadmorska višina, ki prinaša specifične pogoje. Nekaterim odgovarja bolj, drugim malce manj. Mislim, da je današnji rezultat dober oziroma povprečen. Jutri nas čaka nova tekma. Mislim, da bo na tej višini veliko odvisnega od trenutnega počutja. Do prve deseterice je malce več zaostanka, a vseeno bi z brezhibnim streljanjem lahko precej napredovali po rezultatski lestvici,«je o tekmi povedal trener slovenske reprezentance Tomaš Kos.

S samo končno odločitvijo Slovenci tokrat niso imeli nič. Štiriindvajsetletni Boe je vodstvo kljub kazenskemu strelu prevzel že po streljanju stoje in razliko do cilja le višal. Fourcadu je boj za drugo stopničko močno olajšal Rus Anton Šipulin, ki je moral po drugem strelskem postanku dvakrat v kazenski krog, s tem pa je bila pot do prvih stopničk v sezoni odprta za Nemca Arnd Peifferja, ki je v zadnjem krogu prehitel Francoza Emiliena Jacquelina.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je razlika med Fourcadom in Boejem zdaj le še 38 točk, Fak je še vedno na tretjem mestu, a za Francozom zdaj zaostaja že 282 točk.

V soboto bosta v Anterselvi obe zasledovalni tekmi. Med šesterico Slovencev sta se v sobotni del, kjer nastopa po najboljših 60 tekmovalcev in tekmovalk, uvrstila le Fak in Bauer. V nedeljo bodo tekmovalci nastopili še na tekmi s skupinskim startom, kar bo tudi zadnji start pred olimpijskimi igrami v Pyeongchangu.