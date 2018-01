Slovenke brez finala, a kar tri v deseterici

J. P.

Seefeld - Na šprinterski generalki v prosti tehniki za olimpijske igre v Pjongčangu so slovenske smučarske tekačice v avstrijskem Seefeldu vknjižile zelo lep ekipni uspeh. Resda se nobeni ni posrečilo prebiti v veliki finale, so se pa kar tri zvrstile v elitni deseterici: Vesna Fabjan je bila sedma, Katja Višnar osma in Anamarija Lampič deseta. Jutri bo na istem prizorišču na sporedu še 15-kilometrska preizkušnja s skupinskim štartom v prosti tehniki z začetkom ob 14.30 (moški bo začeli že ob 11.20).

Skozi kvalifikacije so se uspešno prebile vse Slovenke z izjemo Nike Razinger, ki je bila s 53. časom bistveno prepočasna. Na prvi stopnički izločilnih bojev, v četrtfinalu, se ni izšlo zgolj Alenki Čebašek, ki je bila v zadnji skupini peta. Preostala trojica je končala v polfinalu. Lampičeva je zasedla peto mesto v bistveno hitrejši prvi skupini, medtem ko sta bili Fabjanova in Višnarjeva tretja in četrta v drugi, a precej - za več kot sekundo in tri četrt - prepočasni, da bi se v finale prebili skozi stranska vrata, kot srečni poraženki.

Fabjanovi zmanjkalo sedem stotink

Ni pa bila Vesna daleč od neposrednega napredovanja, saj jo je do drugega mesta v skupini ločilo pičlih sedem stotink. »To so bile igre stotink, na koncu pa se vse izravna. V četrtfinalu sem bila uspešna po fotofinišu, v polfinalu mi je malo zmanjkalo. Tudi sedmo mesto je lep rezultat. Zadnje dni sem bila zaradi vseh dogodkov okrog mene precej nervozna in pod stresom, tudi danes se nisem počutila najbolje, a sem vseeno dobila potrditev, da sem zraven. To mi vliva optimizem za olimpijske igre in preostanek sezone,« je pojasnila kandidatka za slovensko zastavonošo v Pjongčangu.

Katja jutri na razdalji ne bo nastopila, vrača se na višinske priprave: »Prosta tehnika ni moja močnejša. Še vedno delam napake, močna sem, toda v zavojih izgubljam mesta. Sem pa vesela, da je forma dva tedna pred olimpijskimi igrami tam, kjer mora biti.« Anamarija? »To je moj najboljši šprinterski rezultat v tej tehniki. Zelo sem zadovoljna, morda je le malo zmanjkalo za še kaj več. Polfinala taktično nisem odtekla dobro. Jutri nas čaka kombinacija štarta in tehnike, ki jo najmanj obožujem, a je vseeno mogoče storiti kaj dobrega. Napovedovala ne bi ničesar, saj sem tudi malo utrujena.«

IZIDI



Ženske

1. Sophie Caldwell (ZDA)

2. Laurien van der Graaff (Švi)

3. Maiken Caspersen Falla (Nor)

4. Kathrine Rolsted Harsem (Nor)

5. Linn Sömskar (Šve)

6. Sadie Bjornsen (ZDA)

7. Vesna Fabjan (Slo)

8. Katja Višnar (Slo)

10. Anamarija Lampič (Slo)

22. Alenka Čebašek (Slo)

53. Nika Razinger (Slo)



Moški

1. Johannes Høsflot Klæbo (Nor)

2. Lucas Chanavat (Fra)

3. Calle Halfvarsson (Šve)

4. Federico Pellegrino (Ita)

5. Gleb Retivih (Rus)

6. Emil Iversen (Nor)

32. Miha Šimenc (Slo)

55. Janez Lampič (Slo)

57. Luka Prosen (Slo)