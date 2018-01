Slovenke spet pokazale mišice: Meta Hrovat prvič na stopničkah, Ana Drev tik pod njimi

J. P.

Lenzerheide - Slovenske alpske smučarke tik pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu opazno dvigujejo formo. Potem ko je včeraj v kombinaciji v Lenzerheide s tretjim mestom in prvimi stopničkami v karieri zablestela slalomska specialistka Ana Bucik, je danes njen podvig na istem prizorišču ponovila komaj 19-letna Meta Hrovat, ki se je v veleslalomu s tretjim mestom veselila svojega daleč najboljšega rezultata v karieri, pred tem boljša kot osma konec decembra v Lienzu še ni bila. Njen uspeh je s petim mestom dopolnila Ana Drev, ki jo je do stopničk ločilo pičlih 14 stotink, do točk sta se dokopali še Tina Robnik na 14. in Ana Bucik na 26. mestu.

Ponovil se je včerajšnji scenarij. Na prvi progi Slovenke niso krojile vrha, so si pa zagotovile odlično odskočno desko pred finalom, saj so bili zaostanki od tretjega mesta navzdol izjemno majhni. Tako je najstnica iz Kranjske Gore v drugo odločna napadla s 14. mesta in imela ob prečkanju ciljne črte več kot tri četrt sekunde prednosti pred dotlej vodilno Avstrijko Ricardo Haaser. Že tedaj je bilo jasno, da bo precej izboljšala svoje izhodišče, v vodstvu pa je ostala tudi po nastopu zadnje slovenske finalistke, prvokategornice Ane Drev, ki je za njo zaostala zgolj 14 stotink. Še bolj se je Meti približala domača adutinja Simone Wild, a je bila tudi ona prepočasna za štiri stotink.

Hrovatova, ki je imela drugi najboljši čas finala, se je vzpenjala vse višje, za seboj pa puščala tudi prvokategornice Stephanie Brunner, Mikaelo Shiffrin, Ragnhild Mowinckel. Ko je bil njen čas nedosegljiv tudi za Italijanko Federico Brignone, tretjo po prvi progi, je slovenska junakinja potrdila svoje prve stopničke na tekmah tega ranga. Vprašanje je bilo le še, na kateri bo končala. Vodilni po prvem nastopu sta bili vendarle razred zase in sta zadržali glavnino velike prednosti, ki sta si jo nabrali že pred finalom, tako da se je Meta Hrovat iskreno in ganjeno veselila končnega tretjega mesta. Zadnje veleslalomske stopničke pred njo je ujela Ana Drev pred skoraj natanko dvema letoma v Mariboru.

Odličen ekipni uspeh je danes s petim mestom dopolnila ravno Drevova, ki je v drugo ravno tako precej napredovala, saj je bila po polovici tekme enajsta. V petnajsterici je končala še Tina Robnik (14.), medtem ko je Ana Bucik s 25. mestom popravila svoj najboljši veleslalomski dosežek doslej v svetovnem pokalu. Zmage se je veselila vodilna že po prvi progi, Francozinja Tessa Worley, ki je v drugo mukoma zadržala sedem stotink zaloge pred Nemko Viktorio Rebensburg, medtem ko je Hrovatova naposled zamudila za skoraj sekundo in pol (+ 1,45). Jutri čaka specialistke za tehnične discipline še slalomski izziv s štartom prve proge ob 9.30 in finala ob 12.15.

Cvetober najboljših veleslalomistk. Foto: Marco Tacca/AP.

IZIDI

1. (1.) Tessa Worley (Fra) 2:10,81

2. (2.) Viktoria Rebensburg (Nem) + 0,07

3. (14.) Meta Hrovat (Slo) 1,45

4. (9.) Simone Wild (Švi) 1,49

5. (11.) Ana Drev (Slo) 1,59

6. (4.) Ragnhild Mowinckel (Nor) 1,84

7. (5.) Mikaela Shiffrin (ZDA) 1,97

8. (7.) Petra Vlhova (Slk) 2,09

9. (12.) Bernadette Schild (Avs) 2,13

9. (3.) Federica Brignone (Ita) 2,13

14. (17.) Tina Robnik (Slo) 2,38

25. (24.) Ana Bucik (Slo) 5,61

POTEK PRVE PROGE

Prva proga Beltrametti je bila, sploh v zgornjem delu, izjemno zahtevna in poledenela, s tovrstnimi razmerami pa se je najbolje spopadla Francozinja Tessa Worley, ki je odlično unovčila štartno številko 2 in vse tekmice pustila več kot pol sekunde za seboj. Najbolj, na 52 stotink, se ji je približala Nemka Viktoria Rebensburg, vse ostale na čelu z Italijanko Federico Brignone (+ 1,25) so zamudile že debelo sekundo.

So bile pa od tretjega mesta navzdol razlike zares majhne, dobro izhodišče si je zagotovila tudi edina slovenska prvokategornica Ana Drev, ki je odlično začela, a že takoj po prvem merjenju vmesnega časa storila napako, ki jo je stala nekaj časa. Vseeno je bila po polovici preizkušnje enajsta, za vodilno je zaostajala 1,76 sekunde, za tretjeuvrščeno pol sekunde, za petim mestom, ki ga je zasedala tokrat neprepričljiva Američanka Mikaela Shiffrin, pa pičlih 18 stotink. A po drugi strani niti razlike za njenim hrbtom niso bile velike. Drevova je bila sicer že na štirih veleslalomih olimpijske sezone enajsta ali boljša.

Finalni nastop so ujele tudi preostale tri slovenske predstavnice. Mladi Meti Hrovat je pri vseh merjenjih vmesnega časa kazalo celo na uvrstitev v deseterico (pri zadnjem je bila še osma), toda v spodnjem delu je na progi pustila več kot pol sekunde in si zagotovila še vedno spodbudno 14. izhodišče. Za Drevovo je zaostajala 32 stotink, je pa za slabe pol sekunde ugnala najprepričljivejšo slovensko veleslalomistko te zime, Tino Robnik, ki je prvo progo končala kot sedemnajsta. Finalni nastop si je z visoko štartno številko 50 in s precejšnjo zamudo (+ 3,72) zagotovila tudi včerajšnja junakinja Bucikova.

Prva proga je sicer zahtevala precejšnji davek in 18 odstopov, najslabše jo je odnesla mlada Švicarka Vanessa Kasper, ki je grdo padla in prebila tudi zaščitne mreže, po njenem nastopu je bila tekma za dlje časa prekinjena.

Ana Drev je končala le 14 stotink od stopničk. Foto: Marco Trovati/AP.

IZIDI PRVE PROGE

1. Tessa Worley (Fra) 1:05,33

2. Viktoria Rebensburg (Nem) + 0,52

3. Federica Brignone (Ita) 1,25

4. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1,31

5. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1,58

6. Marta Bassino (Ita) 1,63

7. Frida Hansdotter (Šve) 1,67

7. Petra Vlhova (Slk) 1,67

9. Simone Wild (Švi) 1,71

10. Wendy Holdener (Švi) 1,73

11. Ana Drev (Slo) 1,76

14. Meta Hrovat (Slo) 2,08

17. Tina Robnik (Slo) 2,52

24. Ana Bucik (Slo) 3,72