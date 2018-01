Slovenska četverica bo srebro branila v Planici 2020

A. V., STA

Oberstdorf - Slovenija bo srebrno medaljo, ki jo je osvojila na ekipni tekmi zadnjega dne svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v nemškem Oberstdorfu, branila leta 2020 na domačih tleh, ko bo prvenstvo v letalnici bratov Gorišek v Planici.

V Oberstdorfu je Slovenija, za katero so nastopili brata Peter in Domen Prevc, Anže Semenič in Jernej Damjan, za Norveško, ki je ubranila naslov, zaostala za 46,4 točke, pred tretjeuvrščeno Poljsko pa je imela 23,7 točke prednosti.

Kot zadnji je od Slovencev letel Peter Prevc, ki med tekmo ni hotel vedeti, kakšna je razlika med tekmeci. "Težka je bila, ko pa sem prišel enkrat čez zeleno četrto, ki je bila zelo visoko na doskočišču, je bilo na srečo vsega konec. Vedel sem, kako smo uvrščeni, nisem pa videl točk in tako razlike. V zadnjih petih letih smo bil med favoriti za medalje, pa nam to ni uspelo, tokrat pa nismo bili in nam je. Domen je skakal vrhunsko, tudi ostali, malo me je presenetil tudi Semenič. Sam sem celo najvišje pristal na letalnici," je s srebrom okrog vratu povedal Peter Prevc, ki je bil že posamično prvak (2016) in bronast (2014) ter je tokrat zaokrožil komplet odličij na SP v poletih.

Štiriintridesetletni Damjan je bil četrtič član ekipe, ki je osvojila odličje na SP, tako v poletih kot na manjših napravah. Na stopničkah je bil v Oberstdorfu dvakrat ter v Oslu in Vikersundu.

O tem je najizkušenejši član ekipe menil: "Starejši kot sem, več mi pomenijo taki uspehi. Bolj se zavedam, kaj je zadaj, koliko dela in odrekanj je potrebno. Imel sem zelo dobra skoka, kar je bil tudi moj cilj, zato sem se tudi odpočil včeraj, ko sem tretjo posamično serijo vzel bolj na lahko. Domen je danes super skakal, pri njem me je najbolj stiskalo, vendar je odlično opravil. Lažje mi je bil pri zadnjem nastopu Petra."

Po prvem skoku Jerneja Damjana je bila Slovenija tretja, že po naslednjem skoku Semeniča pa se je prebila na drugo in tam ostala do konca. "Zelo sem užival, zelo 'fajn' sem se imel med tekmo. Prišel sem sproščeno, v poskusni seriji mi je uspel dober polet in potem je šlo le še naprej. Moram pa priznati, da sem bil pri spremljanju skokov drugih nervozen, upal sem, da bo Domnu uspel dober skok tudi v drugo, kot mu je v prvi seriji. Kapo dol, glede na to, kakšne slabe dneve je imel prej. Ko je Peter potrdil srebro, sem bil zelo vesel. Sedaj je treba narediti prehod na manjše skakalnice, mislim da bo šlo dobro naprej," je povedal Semenič, ki je bil tako kot Domen Prevc debitant na SP v poletih.

Osemnajstletni Domen Prevc je v noči na dan tekme slabo spal in tudi zbudil se je zgodaj. Toda ko je v poskusni seriji krepko presegel 200 m, je čutil, da se je razbremenil. Osvojil je svoje prvo veliko člansko odličje kot eden najmlajših z zgodovini poletov.

"Ta medalja mi ogromno pomeni. Velik napredek po počasnem stopnjevanju forme sem storil. Še v četrtek je bila medalja še zelo daleč. Z mirno glavo pa se da vse narediti. Nisem bil nervozen, glavo sem uspel osredotočiti na to, kaj moram narediti na letalnici. Ko smo naredili uspešne poskusne skoke, tudi sam, sem vedel, da nam lahko steče. In nam je, tako v prvi kot v drugi seriji," je pojasnil mlajši od bratov Prevc.

Veljal je za najšibkejši člen v slovenski ekipi in se je vanjo uvrstil šele po sobotnem tekmovanju. "Vedel sem, da moram dobro skočiti, vendar tega nisem občutil kot breme. Če bi imel predstavo, da bom skočil na vrh letalnice, bi tam pristal, pa sem se raje razmišljal, kako bi lahko čim dlje skočil."

Veseli so bili tudi v strokovnem štabu na čelu z glavnim trenerjem Goranom Janusom, ki je uspeh pospremil z naslednjimi besedami: "Vedelo se je, da so Norveška, Nemčija in Poljska zelo močne, pa smo bili na koncu vseeno uspešni. Čestitke fantom, ponosen sem nanje, ni nam bilo lahko, vseh osem skokov je bilo odličnih. Celotna ekipa je bila v soboto na podelitvi, kjer je bil kot šesti na posamični tekmi med najboljšimi tudi Peter Prevc. Njegov brat Domen pa me je danes presenetil, nimam besed. A vsi so nastopili borbeno in res uspešno."