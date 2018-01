Slovenski nasmeh na Ljubnem tokrat nekoliko bolj kisel 

N. Gr.

Ljubno - Skakalni praznik na Ljubnem se je zaključil z drugo posamično tekmo skakalk, ki je spet potekala v odličnem vzdušju, za kar je poskrbelo dobrih šest tisoč gledalcev ob Savinji, v celem koncu tedna se jih je po podatkih prirediteljev zbralo kar 13 500, kar je precej več od napovedi.

Ema Klinec in Nika Križnar s svojim skokom v prvi seriji nista bili najbolj zadovoljni. Skok se ni posrečil niti Špeli Rogelj, ki je prvo serijo končala na 22. mestu, v drugi pa obljublja popoln napad: »Skok ni bil najboljši, a zdaj nimam kaj, v drugo bom poizkusila vse, da čimbolj popravim položaj. V finalu je nato nekaj dodala in končala na devetnajstem mestu, Ema Klinec na devetem, Urša Bogataj pa na enajstem mestu. Sledila je Nika Križnar na dvanajstem.

Brez finala je ostala Maja Vtič, ki je končala na 32. mestu, trener Stane Baloh je že včeraj objavil, da za Vtičevo v olimpijski reprezentanci ne bo prostora. Skakalno kariero je sklenila Katja Požun, ki se ni uvrstila v veliki finale, a vseeno ni bila preveč razočarana, saj jo je občinstvo glasno pozdravilo.

V drugi seriji Slovenkam ni uspel skok naprej, morda tudi na stopničke, ki jih v tej sezoni nestrpno pričakujejo. Vseeno so z dobrim ekipnim uspehom (Klinec 9., Bogataj 11., Križnar 12., Rogelj 19.) še enkrat potrdile, da jim pred olimpijskimi igrami manjka le še pika na i. »Nasmeh je danes malo bolj kisel, iščem še prave občutke, nekaj se jih je že vrnilo, a to še ni to. Ostati moram osredotočena, še en teden treninga imam, da se mi odpre in vesela sem, da je tekma v Hinzenbachu odpadla. Želim si malo miru, ker je bil zadnji mesec res naporen, na domači tekmi pa moraš pozdraviti tudi navijače, kar je, če z doseženim nisi zadovoljen, včasih kar težko. Napake v mojih skokih niso tako velike, da bi me moralo skrbeti, ne manjka mi veliko, da bi pokazala vse, kar znam. Zaenkrat se še malo lovim, upam, da bo prav na olimpijskih najbolje in da se mi končno odpre. Skoki so bili oba dni precej podobni pri vseh nas Slovenkah, le tekmice so bile nekoliko boljše danes in zato so bile uvrstitve slabše,« je po drugem skoku črto pod Ljubnim potegnila Špela Rogelj.

»Drugi skok je bil slabši kot prvi, pri prvem mi je čisto malo manjkalo pri odrivu, drugega pa sem zamudila, zdi se mi, da so bili skoki boljši kot v soboto, a je bil rezultat slabši, očitno so tekmice res naredile korak naprej in skakale bolje od nas. Moram biti zadovoljna z rezultati, biti med deseterico ni kar tako, vesela sem, da sem zraven, a imam gotovo še nekaj rezerv in nastavke, da bi lahko šlo na bolje. Nisem še veliko razmišljala o OI, ker sem se pred štirimi leti poškodovala le mesec dni pred OI in zato vem, da nič ni samoumevno, tudi če si v ekipi. Konkurenca je močna, kar me veseli in motivira, da se poizkušam izboljšati na vseh ravneh,« Emi Klinec kljub temu, da je bila najboljša Slovenka, ni bilo do smeha.

»S tekmo sem zadovoljna, sploh prva serija je bila super, druga pa malo slabša, a sem sploh glede na slabe treninge lahko zadovoljna s tem, kar sem iztržila. Nekaj majhnih stvari je šlo narobe, a nič takšnega, da bi bilo vredno izgubljati besede. Vesela sem, da bom dobila olimpijsko priložnost in upam, da jo bom izkoristila. Na Ljubnem pa vedno uživam, tudi ko skoki niso takšni, kot bi si sama želela, «pa je razplet komentirala letos najvišje uvrščena Slovenka v skupnem seštevku svetovnega pokala Urša Bogataj.

Povratnica po poškodbi Daniela Iraschko-Stolz je zdržala nalet Maren Lundby v drugi seriji za drugo zmago na Ljubnem v karieri in prvo v olimpijski zimi, Lundbyjeva pa je po šestih zaporednih zmagah doživela poraz prav na zadnji tekmi pred OI, a ostaja trdno zasidrana v vodstvu svetovnega pokala. Na tretjem mestu je končala Katharina Althaus.

»Vikend je bil zame malo težji, ta skakalnica v Ljubnem je posebna in ni je lahko usvojiti, mislim pa, da so mi kljub temu uspeli dobri skoki. Zadovoljna sem tudi z drugim mestom, čeprav ni zmaga, ker sem skakala dobro,« po drugem mestu ni bila preveč razočarana Lundbyjeva.

»Izgleda da sem spet nazaj, zelo sem vesela, da sem spet zraven v svetovnem pokalu. Vedela sem, da bom morala biti še boljša kot pred poškodbo, ker sotekmovalke skačejo izjemno. Skakalnica na Ljubnem je zabavna, težka, a mi je všeč, ker mi vsakič predstavlja izziv. Vedno je lepo videti toliko gledalcev, zame je to kot domača tekma, zagotovo je najboljša v svetovnem pokalu,« je bila še bolj vesela zmagovalka.

»S Carino Vogt imava možnosti za odličja na olimpijskih igrah, letos skačem bolj stabilno kot lani, skoki tu v Ljubnem niso bili tako zelo dobri, a sem vesela, da sem uspela kljub temu izvleči tretje mesto,« pa je tretje mesto komentirala Katharina Althaus.

Smučarski skoki na Ljubnem:

1. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 262,4 (89/89,5 m)

2. Maren Lundby (Nor) 260,6 (87,5/90)

3. Katharina Althaus (Nem) 259,3 (87,5/89)

4. Sara Takanashi (Jap) 256,6 (87/88,5)

5. Carina Vogt (Nem) 244,5 (85/86,5)

6. Irina Avwakumova (Rus) 238,1 (82/86,5)

7. Yuki Ito (Jap) 237,0 (83/86)

8. Juliane Seyfarth (Nem) 235,7 (83,5/84,5)

9. Ema Klinec (Slo) 233,7 (83/84)

10. Chiara Hölzel (Avt) 233,2 (83/83,5)

11. Urša Bogataj (Slo) 232,4 (84/83,5)

12. Nika Križnar (Slo) 231,9 (82,5/85,5)

19. Špela Rogelj (Slo) 213,7 (78,5/83)

Brez finalne serije:

32. Maja Vtič (Slo) 92,4 (74,5)

40. Katja Požun (Slo) 76,9 (66)