Slovenski telemark smučarji z novim mejnikom

Drugega mesta na ekipnem paralelnem šprintu v Švici so se veselili brata Jure in Sašo Aleš ter Špela Mičunovič.

J. P.

Mürren - Ta konec tedna bodo sezono svetovnega pokala v Švici zapečatili tudi telemark smučarji. Nepozabna je bila predvsem za Jureta Aleša, ki je (doslej) v njej že osemkrat stopil na zmagovalni oder, trikrat tudi na najvišjo stopničko, kar ga v skupni razvrstitvi drži na drugem mestu, v klasiku pa je celo v najboljšem položaju za mali globus.

Grd padec Saša Aleša

V Mürrenu je karavano danes najprej čakal ekipni paralelni šprint, v katerem je slovenska trojka - ob Juretu še njegov brat Sašo Aleš in Špela Mičunovič - osvojila zgodovinsko drugo mesto, potem ko je v velikem finalu premoč priznala Francozom (0:3). Pred tem je z 2:1 najprej odpravila Nemčijo in nato še Švico. Sašo Aleš je v četrtfinalu grdo padel, a k sreči brez posledic.

Trening za jutri

»Kot ekipa smo se zelo izkazali. Tudi sam sem dobro nastopil in bil suveren. To je bil odličen trening za jutri, ko bo na sporedu paralelni šprint, občutki mi bodo zagotovo koristili. Seveda pa tekme nisem jemal zgolj kot trening, temveč povsem resno. Zelo sem vesel končnega rezultata ekipe in verjamem, da smo vsi dobili dodatno motivacijo za jutri,« je strnil vtise Jure Aleš.

Prve stopničke za Špelo

Špela Mičunovič pa je dodala: »Odličen dosežek, zgodovinski za Slovenijo, obenem pa tudi prve stopničke zame. Z rezultatom sem res zadovoljna, s svojimi nastopi ravno tako. Izločila sem kar nekaj zahtevnih tekmic, kar je dobra popotnica za jutrišnjo preizkušnjo. Dokazali smo, da dobro delujemo kot ekipa in smo več kot konkurenčni drugim svetovnim zasedbam.«