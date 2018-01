Slovensko odkritje v Garmischu: Tilen Bartol odličen peti

V deseterici je končal tudi osmouvrščeni Peter Prevc, do točk še Jernej Damjan, Žiga Jelar in Timi Zajc.

J. P.

Garmisch-Partenkirchen - Slovenski smučarski skoki se veselijo novega odličnega dosežka. Na drugi tekmi novoletne turneje v Garmischu, s katero se je zaključil nemški del, je namreč komaj 20-letni Tilen Bartol presenetil favorite in se veselil daleč najboljšega dosežka v karieri. Do danes boljši kot 16. na posamičnih tekmah še ni bil, tokrat pa se je odlično kosal tudi z nepredviljivim vetrom in končal kot peti, po prvi seriji mu je kazalo še bolje, saj si je zagotovil celo drugo izhodišče.

V finalu se je proti njemu zarotil bog vetra, saj sprva ni dobil zelene luči za nastop, po skoraj četrturnem čakanju pa se je vendarle lahko pognal po zaletišču in nekoliko zdrsel po razpredelnici navzdol, vseeno pa vpisal z naskokom najboljši dosežek kariere. Slovenski uspeh je z osmim mestom dopolnil predlanski zmagovalec na tem prizorišču Peter Prevc, Jernej Damjan je bil trinajsti, do točk sta se na 21. in 22. mestu dokopala še Žiga Jelar in Timi Zajc, praznih rok pa sta ostala Anže Semenič in Domen Prevc.

Zmage se je, podobno kot že v Oberstdorfu, veselil poljski as Kamil Stoch, ki je prvega zasledovalca, domačega aduta Richarda Freitaga, pustil za seboj za 7,6 točke, na stopničkah se je znašel še Norvežan Anders Fannemel. Pred selitvijo na Tirolsko, kjer se bo turneja v Innsbrucku nadaljevala pojutrišnjem s kvalifikacijami in dan pozneje s tretjo tekmo, je v najboljšem položaju Stoch, ki ima pred glavnim izzivalcem turneje zdaj 11,8 točke naskoka. Najboljši Slovenec Bartol na devetem mestu zaostaja 52,5 točke.

IZIDI

1. Kamil Stoch (Pol) 283,4 točke (135.5 in 139.5 metra)

2. Richard Freitag (Nem) 275,8 (132, 137)

3. Anders Fannemel (Nor) 270,2 (132.5, 136.5)

4. Džunširo Kobajaši (Jap) 269,2 (137, 131.5)

5. Tilen Bartol (Slo) 268,9 (136, 133.5)

6. Andreas Stjernen (Nor) 268,7 (132, 137.5)

7. Karl Geiger (Nem) 268,2 (136, 133.5)

8. Peter Prevc (Slo) 266,9 (129, 138)

9. Johann Andre Forfang (Nor) 263,4 (124, 138.5)

10. Stephan Leyhe (Nem) 263,3 (130.5, 137.5)

13. Jernej Damjan (Slo) 259,3 (126, 138)

21. Žiga Jelar (Slo) 238,6 (125.5, 124)

22. Timi Zajc (Slo) 237,4 (118.5, 134)

____________________________________________

34. Anže Semenič (Slo) 108,8 (120.5)

41. Domen Prevc (Slo) 99,7 (115)

POTEK PRVE SERIJE

V poskusni seriji tik pred začetkom današnje preizkušnje v Ga-Pa se je z največjo daljavo (139 metrov) in najboljšim iztržkom (80,4 točke) izkazal Tilen Bartol, tudi predlanskega zmagovalca na tem prizorišču Petra Prevca je neslo daleč - 129 metrov -, kar je zadostovalo za sedmi dosežek. Žiga Jelar in Timi Zajc sta vlekla po 126.5 metra daleč, ostala slovenska trojica je bila nekoliko manj prepričljiva. Če bi bila to že prva serija v konkurenci, bi se v finale prebilo kar šest varovancev glavnega trenerja Gorana Janusa oziroma vsi z izjemo Domna Prevca.

Žirija tekmovanja na dobro pripravljeni olimpijski napravi se je odločila za petnajsto zaletno mesto. Nastop prvega slovenskega skakalca Domna Prevca se ni posrečil. Doskočil je že pri 115 metrih, njegov točkovni izkupiček (99,7) ni obetal preboja v finale. Njegov tekmec Piotr Žyla je bil kar sedem metrov in pol daljši, kar ga je popeljalo tudi v drugo serijo (113,1 točke). Precej bolj prepričljiv je bil Tilen Bartol, ki je odlično letel in s kar 136 metri potrdil, da dosežek iz poskusne serije ni bil naključen. S 136,0 točke je brez težav ujel finale in za nameček napovedal vsaj še borbo za uvrstitev v najboljši deseterici.

Tudi drugi slovensko-avstrijski obračun se je razpletel s presenetljivo zmago slovenskega orla. Potem ko je Bartol gladko opravil z Michaelom Hayböckom, se je enako posrečilo tudi odkritju te turneje Žigi Jelarju. Skočil je 125.5 metra in s 119,1 točke odpravil visoko favoriziranega Stefana Krafta (117,4 točke), ki pa je - kar ni nobena skrivnost - v rahli krizi. Avstrijec se je že tedaj znašel na četrtem mestu v čakalnici in njegov preboj v finale je dolgo visel v zraku. Tudi mladi, 17-letni Timi Zajc si je kot tretji Slovenec zagotovil še en nastop: čeprav je bil razmeroma kratek (118.5 metra), je s 105,1 točke vendarle preskočil neprepričljivega Manuela Fettnerja.

Ob tehničnem odmoru je bil Bartol še vedno prepričljivo vodilni, še najbližje - na 2,3 točke zaostanka - mu je z enako dolgim skokom (136 metrov) prišel Nemec Karl Geiger. Nobenih težav s Čehom Romanom Koudelko ni imel Peter Prevc, ki je s poskusom, dolgim 129 metrov (130,2 točke), pristal na takratnem četrtem mestu, za reprezentančnim kolegom pa zaostal za 5,8 točke. Poleg Petrovega mlajšega brata Domna je brez finala ostal tudi Anže Semenič, ki je pristal pri 120.5 metra (108,8 točke) in za pičle pol točke zaostal za (resda meter krajšim) tekmecem v paru, Rusom Jevgenijem Klimovom.

Peterico slovenskih finalistov je dopolnil zmagovalec Ruke Jernej Damjan, ki ga je neslo 126 metrov daleč, s čimer se je zavihtel neposredno pred Jelarja (120,6 točke), Čeh Vojtech Štursa mu ni bil dorasel. Prvi, ki je sklatil Bartolov dosežek, je bil zmagovalec Oberstdorfa, Poljak Kamil Stoch, ki je skočil 135.5 metra, z odličnimi ocenami - nihče od sodnikov njegovega nastopa ni ovrednotil z manj kot 19 - pa Tilna ugnal za zgolj 1,4 točke (137,4). Blizu je prišel tudi Japonec Džunširo Kobajaši, ki mu je do Stocha zmanjkalo 2,2 točke. Ta trojica je točkovno nekoliko odstopala od glavnine.

Do konca je ni prehitel nihče več, kar je pomenilo, da je imel 20-letni Bartol, ki v svetovnem pokalu še ni bil boljši kot šestnajsti, celo drugo izhodišče pred finalnim nastopom, obenem pa povsem realne možnosti celo za zmago. Še en skok so si zagotovili tudi Peter Prevc, ki je bil po prvi seriji sedmi, Damjan (16.), Jelar (18.) in Zajc (30.), medtem ko sta bila nekoliko prekratka Semenič in Domen Prevc. Med tistimi, ki finala v Garmischu letos niso videli, je bil tudi najboljši skakalec prejšnje sezone, Avstrijec Kraft.

IZIDI PRVE SERIJE

1. Kamil Stoch (Pol) 137,4 točke (135.5 metra)

2. Tilen Bartol (Slo) 136,0 (136)

3. Džunširo Kobajaši (Jap) 135,2 (137)

4. Karl Geiger (Nem) 133,7 (136)

5. Anders Fannemel (Nor) 131,3 (132.5)

6. Richard Freitag (Nem) 131,1 (132)

7. Peter Prevc (Slo) 130,2 (129)

8. Andreas Stjernen (Nor) 128,4 (132)

8. Stephan Leyhe (Nem) 128,4 (130.5)

10. Dawid Kubacki (Pol) 126,2 (126.5)

16. Jernej Damjan (Slo) 120,6 (126)

18. Žiga Jelar (Slo) 119,1 (125.5)

30. Timi Zajc (Slo) 105,1 (118.5)

_______________________________________

34. Anže Semenič (Slo) 108,8 (120.5)

41. Domen Prevc (Slo) 99,7 (115)

POTEK FINALA

Žirija se je pred finalno serijo odločila za zvišanje zaletišča s petnajstega na šestnajsto mesto, kar je hitro izkoristil tudi prvi od preživelih slovenskih predstavnikov Timi Zajc, ki je tudi odprl drugo polovico tekmo. Poletel je odlično, pristal pri 134 metrih, njegov iztržek (237,4) je obetal precejšnje izboljšanje izhodišča. Iz vodstva ga je sklatil šele lanski zmagovalec Garmisch-Partenkirchna, norveški as Daniel Andre Tande, dolžnik iz prve serije. V drugo je potegnil do kar 139 metrov, kar je bila največja daljava dotlej, pred Timijem si je nabral kar 19 točk naskoka (256,4). Mednju se je nato vrinil njegov rojak Robert Johansson.

Po nastopu prve tretjine finalistov je Zajc še naprej držal tretje mesto, s katerega pa ga je sklatil njegov reprezentančni kolega Žiga Jelar. Resda je skočil le 124 metrov, a je imel dovolj zaloge iz prve serije in za nameček tudi precejšnji vetrovni pribitek. Zajca je ugnal za 1,2 točke (238,6). Za trojno norveško vodstvo je poskrbel kvalifikacijski zmagovalec Johann Andre Forfang, ki je v drugo jadral kar 138.5 metra in se prepričljivo zavihtel na vrh (263,4 točke). Pred Tandejem je imel kar sedem točk naskoka. Skandinavski trojček je razbil tretji slovenski finalist Jernej Damjan.

Bil je le pol metra krajši kot Forfang (138 metrov), kar je zadostovalo za tedanje drugo mesto (259,3 točke). S tem se mu je nasmihala uvrstitev (vsaj) v najboljši petnajsterici. Z odličnimi ocenami ga je prehitel domači as Andreas Wellinger, ki je s 138 metri vendarle potešil zahteven in številčen domač avditorij (261,2 točke). Je pa njegov rojak Markus Eisenbichler zaostal za »Jajcem«, s 136.5 metra je bil za debelo točko prekratek (258,1). Damjan je bil tretji tudi po nastopu drugega desetčlanskega paketa finalistov, na vrhu skakalnice pa sta bila še dva slovenska aduta.

Za ponovno dvojno norveško vodstvo je poskrbel Andreas Stjernen, ki je doskočil pri 137.5 metra in se zavihtel povsem na vrh (268,7 točke). S tem je vrgel rokavico tudi predlanskemu Petru Prevcu, ki je zajadral v ugodne vetrovne razmere, kar je vrhunsko izkoristil in potegnil do 138 metrov. Zaradi odbitka je to zadostovalo za tedanje drugo mesto (266,9 točke), vendar pa je Peter poskrbel za rezultatski preskok, ki ga je dolgo napovedal, saj je imel deseterico že zagotovljeno. Za evforijo na tribunah je poskrbel domači as Richard Freitag, ki je prevzel vodstvo (137 metrov), Stjernena je za seboj pustil za 7,1 točke.

Nemec je vodil tudi še pred nastopom drugouvrščenega po prvi seriji, senzacionalnega mladega Slovenca Tilna Bartola, ki je moral zaradi premočnega vetra za dlje časa s štartne rampe, kar seveda ni vplivalo blagodejno na njegove živce in glavo. Ker se ozračje po desetih minutah ni zadosti umirilo, je žirija oba preostala tekmovalca - tudi Poljaka Kamila Stocha - poslala v ogrevalni prostor nad štartno rampo. Takoj ko je veter dopuščal, se je 20-letni član kluba Sam Ihan spustil po zaletišču in se, kljub neugodnim okoliščinam, izkazal še enkrat. Obdržal je hladno glavo in s poskusom, dolgim 133.5 metra, ob pristanku zasedel četrto mesto (268,9 točke).

Končal je kot peti, za stopničkami pa zaostal za pičle 1,3 točke. Na vse skupaj pa se je požvižgal Stoch, ki je ta hip v odlični formi, enako kot že v Oberstdorfu je zmagal tudi na drugem nemškem prizorišču. V drugo je vlekel kar 139.5 metra daleč in s skupnim izkupičkom 283,4 točke prvega izzivalca Freitaga pustil za seboj za 7,6 točke, s tem pa se je utrdil tudi v vodstvu skupne razvrstitve novoletne turneje. Postal je sploh prvi predstavnik svoje države z zmago na Ga-Pa. Tretje mesto je zasedel Norvežan Anders Fannemel. Peter Prevc je bil osmi, Jernej Damjan trinajsti, pri točkah pa drug za drugim še Žiga Jelar in Timi Zajc na 21. in 22. mestu.