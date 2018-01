Slovo od naslova prvaka

Oberstdorf – Peter Prevc se je z včerajšnjim dnem že lahko poslovil od naslova svetovnega prvaka v smučarskih poletih. Dejstvo ni bilo zelo boleče, saj je bil nanj vendarle pripravljen, mu je pa po prvi seriji zelo dobro kazalo. Bil je namreč četrti z majhnim zaostankom za tretjeuvrščenim Stefanom Kraftom, že po drugi seriji se je stanje precej spremenilo, saj je uvodni dan končal na 7. mestu.



Peter, prikazali ste dva različna obraza. V prvi seriji ste skočili kar 222.5 metra, v drugi pa le 199. Kaj se je dogajalo?



Prvi polet mi je bil zelo všeč, lepo sem se zbral, uspelo mi je narediti preskok iz kvalifikacij in z včerajšnjega treninga. Super skok sem izvedel, takšnega, kot sem želel. V drugi seriji pa se mi je tako kot že minuli konec tedna na Kulmu prikradla manjša napaka, skok se mi je počasneje odvijal, počasneje se odvija, več časa imaš, da narediš kaj narobe. Napaka se je žal ponovila, so bile pa tudi razmere težavne, glede na to, da so pred Stefanom Kraftom, ki je nastopil tik pred mano in je vrhunski tekmovalec, nalet zvišali kar za tri mesta, če se ne motim.



V prvi seriji ste imeli skorajda najboljše razmere v zraku, tudi v drugi niso bile slabe, saj ste imeli po Kraftu tudi vi višje zaletno mesto. Sploh pa ste imeli odlične glede na Jerneja in Anžeta.



Videl sem, kakšen dodatek sta imela, res sta imela smolo. Razmere pri meni so bile dobre, tako da to ni noben izgovor ali opravičilo.



Zakaj se vam je prikradla napaka v skok?



Lahko kar prekopiramo odgovor s Kulma, kjer sem prav tako naredil napako pri odskoku. Ta se prikrade hitreje, ker še nisem v takšni formi, kot bi si želel, nisem še prikazal toliko vrhunskih skokov, da bi jih lahko nizal enega za drugim. Napake se pač ponavljajo.



Po prvi seriji vam je sicer kazalo zelo dobro, s tretjo daljavo ste imeli zelo majhen zaostanek.



Res je, dobro je kazalo, a zdaj, po drugi seriji, je vse skupaj vendarle malo drugače …



Kakšna je razlika med tremi tekmovalnimi skoki na letalnici v enem dnevu in tremi na navadni skakalnici? Če pač kvalifikacije tu vzamemo kot resno tekmovanje, čeprav je odpadlo le šest skakalcev.



Vsekakor te na velikanki vse skupaj bolj utrudi. Sicer se tega morda niti ne zavedaš, a če razmisliš, si moraš veliko več upati.



Koliko je težje takšno svetovno prvenstvo, ko ena tekma traja kar dva dneva?



Danes sem imel občutek, da je sobota, ker sem iz svetovnega pokala navajen, da prideš na prizorišče v četrtek, v petek so na sporedu kvalifikacije, v soboto tekma in nato v nedeljo še ena. Zdaj je pač tekma v dveh dnevih, ne preostane ti nič drugega, kot da se s tem sprijazniš, se pripraviš in nastopiš. Kot da bi bili pač dve tekmi.



Ste se že sprijaznili s slovesom od naslova svetovnega prvaka?



Kaj pa ti preostane drugega? Sploh pa, če si desetkrat petnajsti, ne moreš biti potem kar naenkrat prvi.



Nastopili ste z novimi smučmi, ste zadovoljni?



Da, sem. Zanje sem se odločil, ker ni bilo na treningu nič narobe z njimi. Vse je šlo, kot sem si želel.



Dolgo je kazalo, da boste živeli precej kilometrov iz Oberstdorfa, ste zdaj veseli vsaj, da so vam našli nastanitev v mestu?



Da, zveza je v zadnjem hipu uredila, da smo tekmovalci in še trije člani ekipe tukaj v Oberstdorfu, da se nam zdaj vsaj ni treba po tem snegu voziti eno uro do hotela.