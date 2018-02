Krimovke iz Rusije s porazom

L. Z., STA

Rostov - Rokometašice Krima Mercatorja so v 2. kolu glavnega dela lige prvakinj v gosteh izgubile proti Rostovu Donu z 22:29 (10:13). Izbranke Uroša Bregarja naslednja tekma v tem tekmovanju čaka v soboto, ko bodo na Kodeljevem gostile Györ.

Slovenske prvakinje so v Rusiji doživele pričakovan poraz. Po zmagi v uvodnem krogu glavnega dela proti Midtjyllandu so bile tokrat boljše igralke Rostova Dona, ki po mnenju iz Krimovega tabora sodijo med glavne favoritinje za preboj na zaključni turnir.

Krimovke so se ruskim tekmicam v prvih 20 minutah dobro upirale. Obramba je preprečevala ruske akcije in omogočila držanje koraka z domačinkami. Te so v tem delu igre prav tako dobro čuvale napadalna orožja Krima, posebej Tjašo Stanko, posledica je bil nizek izid in zadetek zaostanka (5:6) Krima še v 21. minuti. Sledil pa je mrk v igri gostij, igralke so naredile nekaj napak oziroma izgubile nekaj žog, kar so gostiteljice izkoristile in z delnim izidom 5:0 pobegnile na 11:5, vodile pa so tudi z 12:6.

Da se ni zgodil povsem črn scenarij že v tem polčasu, je poskrbela Elizabeth Omoregie, ki je s tremi zadetki v zadnjih minutah gostje obdržala na dosegljivi razdalji, prav ob izteku časa pa je Nina Zulić s svojo drugo sedemmetrovko na tekmi zadela za izid polčasa 13:10.

Še v 38. minuti so krimovke zaostajale s takšno razliko, pozneje pa so si Rusinje tudi ob nekaj izključitvah gostujoče ekipe spet priigrale visoko prednost. Tako je razpoložena Siraba Dembele v 42. minuti spet izenačila najvišjo prednost Rostova (20:14), ista igralka pa je pet minut pozneje zadela že za 22:15.

Ruske izključitve so med 49. in 52. minuto znale unovčiti tudi Ljubljančanke, ki so se štirimi zaporednimi zadetki približale na 19:22. Toda to je bilo vse, kar je uspelo gostjam, Rusinje so nato spet hitro pobegnile na + 6, kar je bila povsem dovolj velika zaloga prednosti za zadnjih šest minut igre.



Rostov Don : Krim Mercator



* Dvorana Palača športov, gledalcev 1950, sodnici: Vranes in Wenninger (obe Avstrija).

* Rostov Don: Slivinska, Managarova 4, Petrova 2, Rodrigues Belo 2, Vjahireva 4 (2), Sudakova, Maslova, Makejeva, Sedojkina, Dembele 8, Bulatović 4, Ilina, Stepanova, De Oliveira Pessoa, Cabral Barbosa 5, Borščenko.

* Krim Mercator: Benko 1, Zrimšek, Abina, Stanko 1, Marinček, Omoregie 8, Zulić 3 (3), Koren 2, Pandžić, Gregorc, Tsakalou, Amon 3, Perederij 4.

* Sedemmetrovke: Rostov Don 2 (2), Krim Mercator 5 (3).

* Izključitve: Rostov Don 10, Krim Mercator 8 minut.

* Rdeči karton: /.