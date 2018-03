Smučarski skoki: Janusa novica ni presenetila, Bertoncelj bo pomočnike izbral sam 

N. Gr.

Ljubljana – Predsednik odbora za smučarske skoke Ljubo Jasnič je že v Planici nekoliko nepričakovano razkril, da Goran Janus ne bo več glavni trener slovenske A-reprezentance. Odločitev sicer ni bila nepričakovana, bolj je presenetil način, na katerega jo je Jasnič predstavil javnosti.

Včeraj je nato nacionalna televizija dobila informacijo, da bo Janusov naslednik Gorazd Bertoncelj, kar je potrdil tudi Jasnič. Janus naj bi se preselil na položaj športnega direktorja skakalne reprezentance, kjer bo nadzoroval razvoj vseh reprezentanc, Jani Grilc pa se vrača na čelo mladinske reprezentance, kjer je deloval že v preteklosti.

V Slovenijo se vrača prihodnji teden

Bertoncelj je sicer v zadnjih letih vodil mladinsko A-reprezentanco, iz katere se je letos v A-člansko reprezentanco prebil obetavni mladi rod, Bertoncelj pa je tudi nadzoroval razvoj Domna Prevca. Prav brata Prevc naj bi bila med glavnimi Bertoncljevimi zagovorniki, več o ozadju menjave pa bodo vsi udeleženi akterji pojasnili na današnji novinarski konferenci ob koncu sezone. Bertonclja na konferenci ne bo, saj je na dopustu, v Slovenijo pa se vrača ob koncu prihodnjega tedna.

Bertonclja je na čelu reprezentance želel tudi Peter Prevc. Foto: Matej Družnik/Delo

»Po temeljiti razpravi smo se odločili, da strokovno funkcijo nadzora in dela s skakalnimi trenerji za naslednje olimpijsko obdobje zaupamo Goranu Janusu. Dobil je visoke ocene za opravljeno delo, verjamem pa, da bo tudi v novi funkciji opravljal dobro delo, zato smo se odločili, da mu dodelimo novo funkcijo znotraj smučarskih skokov. Goran je naredil največ za slovenske skoke do sedaj, zato mu izrekamo vse priznanje in zahvalo,« je začel Ljubo Jasnič.

Novica ga ni presenetila

»Z Ljubom sva imela tihi dogovor, da je cilj olimpijska kolajna, zato me novica na koncu ni nič presenetila. Zahvalil bi se smučarski zvezi za to obdobje, vsa leta smo se razvijali, kvota skakalcev se je povečevala, tudi ekipa je rasla, naša ekipa je postala spoštovana po vsem svetu, v teh trenutkih sem užival. Sedem let je dolga doba, a ostajamo skupaj še naprej, le da v novi vlogi, kjer bom kril hrbet vsem v smučarskih skokih,« je zaključno besedo dobil še Goran Janus.

»V Goranove čevlje bo stopil Gorazd Bertoncelj, doslej delavec v državnem panožnem centru v Kranju, izbira je bila dobra, sodelavce si bodo fantje izbrali sami, za vse ostale strokovne položaje pa smo naročili izdelavo programov za prihodnje obdobje,« je izbiro trenerja na kratko opisal Jasnič.

Ljubo Jasnič je ob koncu novinarske konference pojasnil še, da kljub nedeljskem fiasku v Planici, ko se je zagovoril pred novinarji, da Janus ne bo več glavni trener, ne namerava odstopiti.