Smuk v Wengnu: Feuzu prestižna zmaga, Čater tik za deseterico

N. Gr.

Wengen - Prirediteljem v Wengnu se je končno nasmehnila sreča, po velikih težavah z orkanskim vetrom, ki je podrl tribune in ciljno areno, se je v zadnjih dneh razjasnilo in današnji najdaljši smuk svetovnega pokala bo potekal v idealnem sončnem vremenu.

Lani je bila klasika v Wengnu odpovedana zaradi slabega vremena, tokrat pa tekmovanje za pokal Lauberhorn spremlja več kot 20 tisoč navijačev. Smuk v Wengnu bo peti za moške v tej sezoni svetovnega pokala, najdaljša in ena najtežjih preizkušenj pa na televizijske zaslone spet prinaša Kernenov S, pa prečkanje pod železniško progo in zahteven ciljni skok.

Tekmo je otvoril domačin Beat Feuz, trenutno drugi smukač sezone, ki je v cilj prišel v dobrih dveh minutah in 26 sekundah, na smuku v Wengnu pa tradicionalno blestijo izkušeni smukači. Že s številko tri se je na progo podal vodilni smukač sezone Aksel Lund Svindal, ki je s Feuzom bil napet boj za vodstvo, v cilju pa zaostal za 18 stotink sekunde in švicarski navijači v cilju so ponoreli od navdušenja.

S progo je slabo opravil Kjetil Jansrud, Dominik Paris pa nekoliko bolje, a je kljub temu zaostal za vodilnim dvojcem, na tretjem mestu je ostal tudi Nemec Thomas Dressen. V Brügliju je zavoj narobe ocenil Christoph Innerhofer in silovito trčil v zaščitne blazine, a je po padcu na smučah nadaljeval proti dolini in se, kot kaže, izognil hujši poškodbi.

Avstrijska falanga na čelu z Matthiasom Mayerjem in Hannesom Reicheltom ni bila uspešna v lovu na Feuza, Mayer je prišel na tretje mesto, Reichelt pa mesto za njim in Švicar v cilju že prejema čestitke za zmago na prestižni domači tekmi.

Kot prvi Slovenec se je na progo podal Boštjan Kline s številko 12, a je smučal v stilu letošnje sezone in precej zaostal. Že v zgornjem delu je izgubil osem desetink, v Brügliju nato nekaj pridobil, a se je zaostanek do cilja zlagoma povečeval in za Feuzom je zaostal za skoraj dve sekundi in pol ter se uvrstil na deveto mesto. Klinetu se obeta uvrstitev okrog 20. mesta in glede na letošnje rezultate bo Kline z doseženim kar zadovoljen.

Tako kot včeraj na kombinacijskem smuku je tudi danes odlično smučal Martin Čater, ki je kljub slabi progi v zgornjem delu pokazal dobro predstavo in za Feuzom zaostal manj kot dve sekundi. Trenutno je na 11. mestu in izmed tekmovalcev na štartu ga bo težko še kdo prehitel. Čater je bil med drugim boljši tudi od zmagovalca drugega treninga Adriena Theauxa. Klemen Kosi se na zahtevni progi ni znašel in je že zdaj izven trideseterice.

Izidi:

1. Beat Feuz (Švi) 2:26,50

2. Aksel Lund Svindal (Nor) 2:26,68 +0,18

3. Matthias Mayer (Avt) 2:27,17 +0,67

4. Hannes Reichelt (Avt) 2:27,27 +0,77

5. Thomas Dressen (Nem) 2:27,43 +0,93

6. Vincent Kriechmayr (Avt) 2:27,48 +0,98

7. Maxence Muzaton (Fra) 2:27,68 +1,18

8. Dominik Paris (Ita) 2:27,72 +1,22

9. Kjetil Jansrud (Nor) 2:28,03 +1,53

10. Peter Fill (Ita) 2:28,29 +1,79

11. Adrien Theaux (Fra) 2:28,34 +1,84

. Martin Čater (Slo) 2:28,34 +1,84

...

21. Boštjan Kline (Slo) 2:28,88 +2,38

...

37. Klemen Kosi (Slo) 2:30,10 +3,60

48. Rok Perko (Slo) 2:31,74 +5,24

...

- skupno (21/37):

1. Marcel Hirscher (Avt) 874

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 720

3. Kjetil Jansrud (Nor) 559

4. Alexis Pinturault (Fra) 547

5. Aksel Lund Svindal (Nor) 534

6. Beat Feuz (Švi) 416

7. Matthias Mayer (Avt) 410

8. Dominik Paris (Ita) 349

9. Peter Fill (Ita) 341

10. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 337

...

30. Žan Kranjec (Slo) 169

48. Martin Čater (Slo) 96

58. Boštjan Kline (Slo) 66

80. Štefan Hadalin (Slo 34

87. Klemen Kosi (Slo) 26

138. Miha Hrobat (Slo) 3

- smuk (5):

1. Aksel Lund Svindal (Nor) 420

2. Beat Feuz (Švi) 362

3. Kjetil Jansrud (Nor) 238

4. Dominik Paris (Ita) 232

5. Matthias Mayer (Avt) 216

6. Thomas Dressen (Nem) 165

7. Max Franz (Avt) 151

8. Adrien Theaux (Fra) 138

9. Vincent Kriechmayr (Avt) 125

10. Hannes Reichelt (Avt) 123

...

25. Martin Čater (Slo) 30

35. Boštjan Kline (Slo) 18