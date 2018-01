Smuk (Ž): V Bad Kleinkirchheimu trojno italijansko slavje 

N. Gr.

Bad Kleinkirchheim - Ženski smuk v Badu je dolgo visel v zraku. Po odpovedanih obeh prostih treningih so obveznega pred smukom želeli izpeljati po včerjašnjem superveleslalomu, a je bila proga v preslabem stanju, zato so ga izvedli kar tik pred smukaško tekmo danes dopoldne.

S progo se je najbolje spoprijateljila Sofia Goggia, ki po tretjem mestu na veleslalomu v Kranjski Gori prihaja v pravo formo pred OI. Tokrat je najprej Federica Brignone prevzela vodstvo z veliko prednostjo, nato pa je Goggia v težkih razmerah v Badu smučala brezhibno in se veselila zaslužene zmage. Na tretjem mestu je končala Nadia Fanchini, sestra nesrečne Elene, ki so ji v teh dneh odkrili tumor in se za nedoločen čas poslavlja od smučišč. Fanchinijevo so v cilju premagale solze, tolažile so jo tako kolegice iz reprezentance kot druge smučarske kolegice, tretje mesto pa bo dobra tolažba in motivacija pred nadaljevanjem za Nadio ne najboljše sezone.

Na smuku so nov hud poraz doživeli Avstrijci, najboljša domačinka je šele na sedmem mestu Anna Veith, Avstrijkam letos v hitrih disciplinah vsaj zaenkrat nič ne gre po načrtih.

Slovenk tokrat ni bilo na štartu smuka, v Badu se je v drugem delu tekme pooblačilo in nad smučišče se je spustila tudi megla, zato je težko verjeti, da bi še katera od tekmovalk z visokimi štartnimi številkami lahko prehitela Goggio.