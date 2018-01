SP v Oberstdorfu: Po prvem dnevu prepričljivo na vrhu Tande, Prevc sedmi 

N. Gr.

Oberstdorf - Svetovno prvenstvo v poletih bi se s kvalifikacijami moralo uradno začeti že včeraj, a je veter onemogočil varne polete v Oberstdorfu. Po prvi seriji je kazalo na odličen slovenski ekipni dosežek, Peter Prevc je bil četrti, Semenič sedmi in Damjan osmi, a so vsi trije v drugo precej pokvarili svoje uvrstitve.

Prepričljivo vodi Daniel Andre-Tande, ki je prikazal dva odlična poleta in je pred sobotno 3. in 4. serijo prvi favorit za naslov svetovnega prvaka. Peter Prevc je po polovici tekme sedmi, a za tretjim mestom zaostaja že velikih 30 točk, Anže Semenič je bil 13., Jernej Damjan 16., Domen Prevc pa 23., vsi štirje bodo skakali tudi jutri.

»Moja tekma je bila podobna tisti v Kulmu, prvi skok je bil zelo dober, v drugem pa sem naredil manjšo napako in na tako veliki skakalnici se to pozna. Pred jutrišnjimi skoki se bo treba zbrati, pred drugim skokom se pojavi tudi stres in več možnosti za napako. Moram biti predvsem potrpežljiv, iz poleta v polet moram predvsem uživati,« je črto pod petkom potegnil Prevc.

»V drugo sem se počutil, kot bi bil na drugi skakalnici, bil sem zelo nizko in več nisem uspel izvleči. Zdaj nimamo kaj, fantje spredaj so nam ušli in lahko le uživamo, to je vendarle svetovno prvenstvo,« je tudi Damjanu jasno, da je sanj o kolajni konec.

Nastop se je ponesrečil Tilnu Bartolu, ki je že zaključil s svetovnim prvenstvom: »Na mizi sem bil toliko prezgodenj, da sem prenizko prišel čez hrbtišče in potem možnosti za dober skok ni bilo več. Zelo razočaran sem, mogoče je bila želja, da se dokažem prevelika. Nimam kaj, glavo gor in naprej.«

Prva serija

Na letalnici v prvi seriji vladajo težke razmere, ob rahlem vetru v hrbet in zelo nizkem zaletišču je že polet prek 180 metrov dovolj za uvrstitev v finale, prvi je preletel 200-metrsko znamko Dawid Kubacki. Minuli konec tedna na Kulmu je manjkal Richard Freitag, zato je imel nizko štartno številko, a je Nemec pokazal, da je poškodba že stvar preteklosti in da se tudi v težkih razmerah v Oberstdorfu da leteti daleč, pristal je pri 228 metrih in zanesljivo prevzel vodstvo.

Kot prvi Slovenec je nastopil Jernej Damjan in pristal pri 216 metrih in pol, ob samih ocenah 18,5 je prišel na drugo mesto, za Freitagom zaostaja za 16 točk. Zablestel je Kamil Stoch z 230 metri, a je imel ob pristanku spet nekaj težav, zato je dobil slabše sodniške ocene, a vseeno prehitel Damjana, za Freitagom pa zaostaja le sedem desetink točke.

Žal je davek neizkušenosti že v prvi seriji plačal Tilen Bartol, ki je komajda preletel hrbtišče (144 metrov) in že po prvem skoku končal z nastopi na svetovnem prvenstvu v poletih, čeprav Bartol velja za odličnega letalca. Domnu Prevcu polet v prvi seriji ni uspel, pristal je pri 179 metrih in pol in se uvrstil v finale, a ne bo uvrščen prav visoko, v izteku letalnice je Domen deloval precej razočarano.

Anže Semenič tudi tokrat ni razočaral z 214 meti in pol, a je pričakoval nekoliko več. V zraku je imel nekaj težav in prejel nekoliko nižje sodniške ocene, a je vseeno za las prehitel Damjana na četrtem mestu. Peter Prevc je imel dober veter in zato je žirija pred njegovim poletom znižala zaletišče. Prevc je poletel do 222 metrov in pol in zaradi vetrovnega odbitka pristal na tretjem mestu, a so razlike pri vrhu zelo majhne.

Novi rekorder skakalnice Daniel Andre-Tande je s še mesto nižjega zaletišča pristal pri 212 metrih, a vseeno prevzel vodstvo, razlike pri vrhu pa so zelo nizke. Veliko več težav je imel Andreas Stjernen, ki ni prenesel pritiska težkih razmer in z le 193 metri že skorajda izpadel iz boja za naslov svetovnega prvaka.

Uvrstitve Slovencev po prvi seriji: 4. Peter Prevc, 7. Anže Semenič, 8. Jernej Damjan in 24. Domen Prevc. Zelo dober ekipni uspeh je dobra napoved pred nadaljevanjem SP v poletih.

Druga serija

Mlajši izmed bratov Prevc tudi z nastopom v drugi seriji ni bil najbolj zadovoljen. Dosežku iz prve serije je sicer dodal osem metrov, a še enkrat več ni presegel meje 200 metrov na letalnic v Oberstdorfu, zato tudi v finalu ne bo veliko pridobil. »Lahko bi izvlekel več, a nisem imel prave hitrosti in pravih občutkov in pri meni je tako, da če se ne počutim dobro, se mi takoj vse začne podirati in zato je bilo tudi danes tako. Zdaj je treba prespati tekmo in skok analizirati, jutri se tekma nadaljuje«, je v izteku pojasnjeval Domen.

V finalni seriji zaenkrat ne spremljamo posebej dolgih poletov, tudi eden od osmoljencev prve serije Robert Johansson v drugo ni letel tako daleč, kot bi si želel. Z 213 metri in pol je sicer zanesljivo prevzel trenutno vodstvo, a vidnega skoka proti najboljšim letalcem ne bo in Johansson zaenkrat ostaja daleč od boja za odličja na svetovnem prvenstvu. Podobno razočaran je bil zmagovalec na Kulmu Andreas Stjernen, ki je v drugo poletel le 203 metre in pol in tako kot rojak Johansson ostaja daleč od kolajn. Razen razpoloženega Tandeja so na Kulmu odlični Norvežani tokrat precej razočarali.

Dolgo čakanje na naslednjega Slovenca se je končalo s poletom Jerneja Damjana. Tik pred njim so zvišali nalet na zaletišče št. 18, ob vetru v hrbet se je Damjanu polet povsem ponesrečil in pristal je pri skromnih 174 metrih in pol in izgubil kar deset mest. Nič bolje ni šlo Anžetu Semeniču, ki je bil tri metre in pol daljši, tudi on pa bo izgubil precej mest in je že izpadel iz boja za odličja na svetovnem prvenstvu. V močnem sneženju sta imela oba slovenska skakalca nizko hitrost, ob močnem vetru v hrbet pa nista imela možnosti za polet prek 200 metrov.

Pred Stefanom Kraftom je žirija nalet dvignila še za dve mesti in poletel je do 208 metrov, prevzel je vodstvo. Peter Prevc je letel v podobnih pogojih kot Kraft in pristal pri le 199 metrih, tudi Prevc bo po prvem dnevu precej zaostajal za najboljšimi. Kamil Stoch je v težkih razmerah z 219 metri pokazal, da se tudi v težkih razmerah da leteti daleč, Stoch je z ogromno prednostjo prevzel vodstvo. Za njim se je izkazal tudi Richard Freitag z 225 metri in ostaja v boju za končno zmago, Nemec je dobil tudi lepe sodniške ocene.

Pred Tandejem so na željo trenerja znižali zaletišče na številko 16, a je imel Norvežan dobre razmere in z 227 metri po prvem dnevu svetovnega prvenstva prepričljivo vodi, pred Freitagom ima skoraj 11 točk prednosti, tretji je Stoch. Peter Prevc na sedmem mestu zaostaja že več kot 30 točk za stopničkami, za Tandejem pa skoraj 50 točk.

SP v poletih, izidi:

1. Daniel Andre Tande (Nor) 449,6

2. Richard Freitag (Nem) 438,7 +10,9

3. Kamil Stoch (Pol) 431,8 17,8

4. Stefan Kraft (Avt) 412,3 37,3

5. Robert Johansson (Nor) 408,0 41,6

6. Andreas Stjernen (Nor) 404,7 44,9

7. Peter Prevc (Slo) 399,3 50,3

8. Andreas Wellinger (Nem) 398,3 51,3

9. Hohann Andre Forfang (Nem) 395,5 55,1

10. David Kubacki (Pol) 390,6 59,0

13. Anže Semenič (Slo) 378,4 71,2

16. Jernej Damjan (Slo) 365,6 83,0

23. Domen Prevc (Slo) 328,3 121,3