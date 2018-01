SP v poletih: Tande zasluženo svetovni prvak, Prevc na koncu šesti 

N. Gr.

Oberstdorf - V petek se je s prvo serijo svetovno prvenstvo za Slovence začelo zelo dobro, a so Anže Semenič, Jernej Damjan in Peter Prevc v drugo precej pokvarili svoje izhodišče. Prevc tako za stopničkami zaostaja že 30 točk in bo zaostanek zelo težko nadomestil, zato za danes napoveduje, da bo le užival. Pred četrto serijo se je veter še okrepil in Walterju Hoferju ni preostalo drugega, kot da jo odpoved. Svetovni prvak je tako postal Daniel Andre-Tande, drugi Kamil Stoch, tretji pa Richard Freitag.

Peter Prevc je danes pridobil eno mesto in svetovno prvenstvo končal na šestem mestu, Anže Semenič je bil na koncu 14., Jernej Damjan 15., Domen Prevc pa 21. Jutri bo v Oberstdorfu na sporedu še ekipna tekma, kjer bodo Slovenci lovili kolajno.

Daniel Andre-Tande je prvi favorit za naslov prvaka, že včeraj je v Oberstdorfu letel izvrstno in si priboril visoko prednost, a se na poletih sploh ob spremenljivih razmerah lahko zgodi marsikaj. Danes bo Slovenijo zastopal še Domen Prevc, ki v uradnih serijah v Oberstdorfu še ni preletel 200-metrske znamke.

Tik pred napovedanim začetkom tekme ob 16. uri je v Oberstdorfu na letalnici začelo pihati, tik za naletno mizo se zrak vrtinči, zato so štart prestavili najprej za 15 minut, potem je žirija še enkrat preučila razmere. Veter je nad doskočiščem še vedno močan, a se je žirija odločila, da bo poizkusila izpeljati vsaj eno serijo, ki se je začela ob 16.30.

S svojim tretjim tekmovalnim poletom je že opravil Domen Prevc, ki je v težkih razmerah pristal pri 192 metrih in pol in trenutno prevzel vodstvo, s poletom je bil prvič v Oberstdorfu v izteku letalnice zadovoljen. Tudi Jernej Damjan je poletel manj kot 200 metrov, pristal je pri 197 metrih in zanesljivo prevzel vodstvo, a prav veliko v prvi sobotni seriji ne bo pridobil, saj večina tekmovalce skače okrog 200-metrske znamke.

Anže Semenič je imel v zraku zelo nemirne smuči, ob popravkih je izgubil veliko hitrosti in pristal pri le 186 metrih, v tretji seriji bo Semenič nekaj mesti izgubil, deseterica se mu vse bolj oddaljuje. Peter Prevc je s 23 naletnega mesta ob vetru v hrbet pristal pri 218 metrih, ob lepih ocenah pa je za vsega štiri desetinke točke prevzel vodstvo in bo najmanj zadržal sedmo mesto po treh serijah.

V boju za stopničke je bil veliki osmoljenec Richard Freitag. Nemec je v močnem vetru v hrbet pristal pri zgolj 190 metrih in pol in zdrsnil na tretje mesto, na drugega se je povzpel Kamil Stoch, Daniel Andre-Tande pa je s poletom, dolgim 200 metrov, izgubil nekaj prednosti pred Poljakom. Norvežan ima pred Stochom 13 točk prednosti, pred Freitagom pa še enajst več pred zadnjo serijo. Prireditelji so poizkušali izvesti še četrto serijo, a je bil veter premočan in Daniel Andre-Tande je po odločitvi žirije po treh serijah postal svetovni prvak.

Izidi SP v poletih:

1. Daniel Andre Tande (Nor) 651,9 točke (212/227/200 m)

2. Kamil Stoch (Pol) 638,6 (230/219/211,5)

3. Richard Freitag (Nem) 627,6 (228/225/190,5)

4. Stefan Kraft (Avt) 608,4 (218/208,5/206)

5. Andreas Stjernen (Nor) 606,9 (193/203/223,5)

6. Peter Prevc (Slo) 600,1 (222,5/199/218)

7. Andreas Wellinger (Nem) 599,7 (206/207/213)

8. Johann Andre Forfang (Nor) 599,2 (207/207,5/225,5)

9. Robert Johansson (Nor) 599,0 (204/213,5/201)

10. Dawid Kubacki (Pol) 589,8 (207,5/208/215,5)

14. Anže Semenič (Slo) 538,8 (214,5/178,0/186,0)

15. Jernej Damjan (Slo) 533,8 (216,0/174,5/197,5)

21. Domen Prevc (Slo) 501,1 (179,5/187,5/192,5)