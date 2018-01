Spet uživa, a glede ubranitve naslova ni optimističen

Ljubljana – Peter Prevc je nekdanji zmagovalec svetovnega pokala, nekdanji zmagovalec novoletne turneje in nekdanji zmagovalec skupnega seštevka v poletih, še vedno pa je aktualni svetovni prvak v poletih. Naslov bo branil ta konec tedna v Oberstdorfu (HS-240) na 25. SP, kjer pa med glavne favorite ne bo sodil, četudi se je njegova forma začela vzpenjati.



Pred dvema letoma je Prevc blestel na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu, kjer je dvakrat popravil rekord letalnice (243 in 244 m), do naslova prvaka je prišel po treh serijah, saj je bila četrta odpovedana zaradi slabih vetrovnih razmer. Tokrat je Kulm minuli konec tedna služil kot generalka za SP, na koncu pa je bil od naših spet najboljši, na 6. mestu, resda tudi zavoljo diskvalifikacije Jerneja Damjana. A to je njegova najboljša uvrstitev v sezoni, pred tem sta bili to 8. mesti z novoletne turneje, v Garmisch-Partenkirchnu in Bischofshofnu.



»Kulm je bil res super, užitki so se začeli s prvim poletom. Večjih pretresov ni bilo, raven skakanja je bila vseskozi podobna, zato sem zelo zadovoljen. S tem koncem tedna sem dobil potrditev, da sem lahko nekoliko mirnejši za naprej, krivulja se obrača navzgor, vendar pa nikdar ne veš, kdaj se lahko to ustavi. Ne morem si zdaj brezskrbno misliti, da bo šlo vse le še na bolje. Super sicer, kako se stvari odvijajo, a ničesar ne smem prepuščati naključju,« ostaja previden 25-letnik, ki bi za bolj drzne napovedi potreboval niz vrhunskih rezultatov.



Naj govorijo poleti



Prevc je doslej osvojil dve kolajni na SP v poletih, zlato in bronasto, glede ubranitve naslova ni ravno optimističen. »Za to bi se moralo poklopiti veliko stvari. A s tem se nočem obremenjevati, moram biti osredotočen na svoje nastope, biti miren in potem se bodo stvari zgodile, kot se bodo. Naj govorijo poleti,« razmišlja Prevc, ki pravi, da SP niso eden od vrhuncev sezone, ampak je to zanj kar celotna zima. Ob odgovoru na vprašanje, koga šteje med glavne favorite, ni presenetil. To so seveda Norvežani. »Sicer je krog favoritov širok, a Norvežani že vso sezono kažejo, kako so močni, še posebej pa so to pokazali na Kulmu,« je spomnil na zmagovalca Andreasa Stjernena, drugouvrščenega Daniela Andreja Tandeja in četrtega Roberta Johanssona, če ne bi bil diskvalificiran v drugi seriji, pa bi bil med deseterico tudi Johann Andre Forfang.



Spomin brazgotina na rami



Posamična tekma pa je pokazala, da je zelo močna tudi slovenska ekipa, od katere so bili boljši le Norvežani. »Naša ekipa gotovo ni slaba, a kolajna ni zagotovljena. Če za tri stvari kandidira osmerica, potem je jasno, da bo večina ostala praznih rok,« ostaja zadržan v napovedi kolajne Prevc, ki je na zadnjem SP v poletih z ekipo – še Robert Kranjec, Jurij Tepeš, Anže Lanišek – osvojil 4. mesto, za Norvežani, Nemci in Avstrijci. Lanski spomini na Oberstdorf so kar prijetni, saj je na tekmah svetovnega pokala zasedel 6. in 4. mesto, prenovljena letalnica mu je všeč, precej bolj mešani ga vežejo na leto 2012. S Kranjcem, Tepešem in Juretom Šinkovcem je Sloveniji sicer priskakal prvo ekipno zmago v svetovnem pokalu, a je pri doskoku pri 225,5 metra, kar bi bila izenačitev rekorda letalnice, grdo padel, si strgal ramenske vezi in končal sezono.



»Na to me še vedno spominja brazgotina na rami,« se je Prevc spomnil neprijetne izkušnje z letalnice v Oberstdorfu, ki je doslej že petkrat gostil SP v poletih, nazadnje leta 2008, ko je naslov osvojil Gregor Schlierenzauer, ki pa si tokrat ni zagotovil mesta v avstrijski ekipi. Kot si ga ni še en nekdanji prvak Robert Kranjec v slovenski.