Ljubljana - Ilka Štuhec je pozimi poenotila čustva Slovencev in dokazala, kako pomembno vlogo v življenju povprečnega državljana ima še vedno šport. Narodna zavest se je spet dvigovala proti vrhu Triglava, navijači pa se niso delili na naše in vaše, temveč so vsi ponosno prepevali Zdravljico in si želeli, da bi pravljica trajala ...

Nič manj ni Slovencev v predolimpijski zimi ogrela Ilka Štuhec, ki je po tekmovalni upokojitvi smučarske zvezdnice Tine Maze stopila v ogromne čevlje, a se izziva ni ustrašila. Nasprotno: s sedmimi zmagami v svetovnem pokalu, smukaškim in kombinacijskim kristalnim globusom ter naslovom smukaške svetovne prvakinje je zaprla usta zadnjemu dvomljivcu.

S svojo priljudnostjo je sedla v srca Slovencev in bi bila verjetno med glavnimi kandidatkami za odličja tudi na februarskih OI v Pjongčangu, če ji ne bi kariere presekala oktobrska poškodba sprednjih križnih vezi levega kolena, po kateri je morala na operacijo in tako predčasno zapečatila olimpijsko sezono. Zrno upanja na povratek Štuhčeve tik pred OI je ostajalo, saj okrevanje 27-letnice poteka zelo dobro, a se je Ilka odločila, da zdravo koleno potrebuje precej dlje kot le na olimpijskih igrah in še enkrat potrdila, da se v tej sezoni ne bo vrnila na tekmovanja. Kljub veliki smoli bo njeno leto 2017 ostalo v čudovitem spominu.

