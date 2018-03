Šprint v Drammnu: Višnarjeva v finalu šesta

N. Gr.

Drammen - Zadnji letošnji šprint v klasičnem koraku se je v Drammnu začel dobro za slovensko reprezentanco, Katja Višnar je bila v kvalifikacijah peta, uspešna je bila tudi Anamarija Lampič z 21. mestom.

V četrtfinalu nato Lampičevi ni šlo po željah, v svoji, sicer najhitrejši četrtfinalni skupini je zasedla četrto mesto in ostala brez preboja v polfinale. Bolje je šlo Višnarjevi, ki je odločno krenila s štarta in prevzela pobudo, že na polovici kroga si je pritekla nekaj metrov naskoka in ga zlahka zadržala vse do cilja na vrhu vzpona v Drammnu in si tako pritekla polfinalni nastop.

Tudi v polfinalu Višnarjeva ni popuščala, sledila je preverjenemu receptu in se nitro pognala s štarta, dolgo je bila v vodstvu, nato jo je prehitela mlada Rusinja Natalija Neprijajeva, a je slovenska tekačica dolgo držala drugo mesto. V samem zaključku zahtevnega vzpona se je zanašala na moč rok, kar ji je na koncu prineslo tretje mesto v svoji polfinalni skupini.

Ure so najprej pokazale, da je bila Višnarjeva prepočasna za finale, a so nato njen čas popravili in Višnarjeva se je po času uvrstila naprej. V finalu je začela hitro in nekaj časa tekla na drugem mestu, potem pa ji je na polovici kroga zmanjkalo moči in začela je zaostajati za najboljšimi tekmovalkami v svetovnem pokalu.

Falli manjkata še dve točki

Višnarjeva se ni predala, a je bil tempo Maikken Caspersen Falle premočan, da bi lahko osvojila kaj več kot šesto mesto. To je bil njen prvi finale v tej sezoni, še tretjič v karieri pa je tekmo svetovnega pokala zaključila na šestem mestu. Falla je bila še četrtič v karieri najhitejša v Drammnu, druga je bila Stina Nilsson, tretja pa Jessica Diggins. Falla potrebuje le še dve točki, da bi osvojila šprinterski mali kristalni globus.

Višnarjeva je bila kljub zadnjemu mestu v finalu zadovoljna z doseženim, saj je bila že uvrstitev med najboljšo šesterico glede na letošnje rezultate presenečenje.

Klaebo pričakovano na vrhu

V moškem šprintu ni prišlo do presenečenja. V finalu so bili za razred boljši od konkurence Klaebo, Brandsdall in Bolšunov, a je Klaebo z močnim poganjanjem z rokami v slogu Petra Northuga v zaključku brez težav strl odpor rojaka Brandsdalla, Bolšunov se je moral zadovoljiti s tretjim mestom.