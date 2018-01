Štiri Slovenke pri točkah, Viktorii Rebensburg bitka stotink

J. P.

Kronplatz - Nemška veleslalomska specialistka Viktoria Rebensburg je na tekmi svetovnega pokala na italijanskem Kronplatzu le stežka odbila hud napad Norvežanke Ragnhild Mowinckel, vodilne po polovici, ki je lovila svojo krstno zmago na preizkušnjah te ravni, naposled so ju ločile pičle tri stotinke. Osemindvajsetletna Nemka si je tako šestnajstič v karieri pokorila vso konkurenco, štirinajstič v veleslalomih in tretjič v tej olimpijski sezoni. Na zmagovalni oder je, na veselje domačih navijačev, stopila še Federica Brignone, ki pa je zaostala že 66 stotink.

Največji ekipni uspeh v tej zime so vpisale tudi Slovenke. Čeravno ni nobena krojila vrha, pa so se vse štiri prebile v finale in veselile točk, največ jih je osvojila prvokategornica Ana Drev, ki je na enajstem mestu za zmagovalko zaostala 2,77 sekunde. V drugo je pridobila štiri mesta. Tina Robnik in Meta Hrovat sta se razvrstili ena za drugo na 18. in 19. mesto, medtem ko je Ana Bucik (27.) v drugo nekoliko pokvarila izhodišče. Med favoritinjami, ki so ostale praznih rok, velja izpostaviti Američanko Mikaelo Shiffrin, ki je drugič zapovrstjo odstopila.

IZIDI

1. (3.) Viktoria Rebensburg (Nem) 2:06,19

2. (1.) Ragnhild Mowinckel (Nor) + 0,03

3. (5.) Federica Brignone (Ita) 0,66

4. (2.) Marta Bassino (Ita) 0,88

5. (4.) Sara Hector (Šve) 0,96

6. (11.) Tessa Worley (Fra) 1,91

7. (6.) Estelle Alphand (Šve) 1,93

8. (7.) Irene Curtoni (Ita) 1,99

9. (20.) Melanie Meillard (Švi) 2,16

10. (18.) Wendy Hooldener (Švi) 2,38

11. (15.) Ana Drev (Slo) 2,77

18. (21.) Tina Robnik (Slo) 3,13

19. (17.) Meta Hrovat (Slo) 3,24

27. (25.) Ana Bucik (Slo) 4,42