Stoch spet odčital lekcijo tekmecem, Prevc sedmi

Lillehammer - Slovenski skakalni as Peter Prevc je na drugi postaji lani ustanovljene norveške turneje (raw air) v Lillehammerju vendarle pokazal pravi obraz in s sedmim mestom potrdil, da njegov včerajšnji kvalifikacijski dosežek, ko je bil peti, ni bil zgolj naključje. Vpisal je svojo tretjo najboljšo posamično uvrstitev olimpijske zime svetovnega pokala, pred tem je bil tretji konec januarja v Zakopanah in šesti dva tedna prej na letalnici na Kulmu.

V finalu pridobil tri mesta

Njegov uspeh je vreden še toliko več, ker se je mojstrsko pobral po hudem spodrsljaju z uvodne preizkušnje turneje v Oslu, ko ga je polomil že v prvi seriji in zasedel zgolj 46. mesto, s čimer je ostal brez možnosti za odmevnejši dosežek v skupni razvrstitvi tekmovanja, ki se bo že jutri prevesilo v drugo polovico s kvalifikacijami Trondheima, zadnje dejanje bo karavana opravila na letalnici v Vikersundu. Prevc je danes s poskusom, dolgim 134.5 metra, po prvi seriji držal deseterico za rep, v drugo pa dodal še pol metra in pridobil tri mesta.

Do točk še Bartol in Dežman

Do točk sta se dokopala še dva slovenska predstavnika. Tilen Bartol je v drugo pokvaril 19. izhodišče in zdrsnil na 24. mesto, medtem ko je Nejc Dežman na 28. mestu ujel nove tri točke. Razočaral je predvsem starosta Jernej Damjan, ki mu je po desetem mestu iz Osla tudi v skupni razvrstitvi turneje dobro kazala (12.), vendar pa je klecnil že v prvi seriji in na 40. mestu ostal brez finala, enako kot tudi Timi Zajc (35.) in Anže Semenič (48.). Anže Lanišek je obtičal že v včerajšnjih kvalifikacijah.

Ogromna luknja za Stochom

Izjemno prepričljive zmage se je veselil Poljak Kamil Stoch, ki je imel že po prvi seriji, v kateri sta bila za njim še dva rojaka, gromozansko prednost skoraj 15 točk, v drugo pa jo je še oplemenitil na končnih 27,7 točke. Čeprav je obakrat skočil z nižjega zaletišča kot vsa konkurenca, je bil v prvem poskusu najdaljši (140.5 metra), v drugo pa je zmogel drugo največjo daljavo - 141 metrov, še pol metra daljši je bil Nemec Richard Freitag, ki pa se je komajda obdržal na nogah.

Kubacki za dvojni poljski uspeh

Poljski uspeh je z drugim mestom dopolnil Dawid Kubacki, ki je bil tako visoko že tudi po polovici preizkušnje, medtem ko je za zadovoljstvo domačih navijačev poskrbel tretjeuvrščeni Robert Johansson, ki je v srditem dvoboju za 1,2 točke ugnal rojaka Andreasa Stjernena, po prvi seriji šele devetega. V skupni razvrstitvi turneje je Stoch po polovici že več kot 50 točk odlepljen od prvega zasledovalca Johanssona, Bartol je štirinajsti in Prevc tik za njim.

POTEK PRVE SERIJE



V prvi seriji so izstopali Poljaki, ki so se razvrstili od prvega do tretjega mesta, vendar pa sta bila drugouvrščeni Dawid Kubacki in tretji Stefan Hula daleč za vodilnim Kamilom Stochom, ki je jadral najdlje med vsemi (140.5 metra), čeprav se je pognal z nižjega zaletnega mesta kot ostala konkurenca. Nabral si je skoraj 15 točk zaloge in še povečal naskok v skupni razvrstitvi norveške turneje. Stoch je v Oslu ostal brez posamične zmage, že včeraj v kvalifikacijah pa je dokazal, da se bo z njim v Lillehammerju težko kosati.

Spodrsljaj Jerneja Damjana

Med slovensko šesterico je v prvi seriji - enako kot v včerajšnjih kvalifikacijah, v katerih je vpisal peti dosežek - izstopal Peter Prevc, ki se je s poskusom, dolgim 134.5 metra, zaokrožal deseterico (131,7 točke). Za vodilnim Stochom je ostajal 21,3 točke, za drugim mestom pa precej bolj znosnih 6,9 točke. Finale sta si zagotovila še Tilen Bartol (131 metrov) z 19. in Nejc Dežman (128 metrov) z 29. mestom. Prekratki so bili Timi Zajc (124 metrov, 35. mesto), Anže Semenič (110.5 metra, 48. mesto) in tudi Jernej Damjan, ki ga je polomil, pristal že pri 121.5 metra, ostal brez še enega nastopa in posledično brez možnosti, da bi zadržal visoko mesto v skupni razvrstitvi turneje. Pred današnjo preizkušnjo je bil dvanajsti.

IZIDI

1. Kamil Stoch (Pol) 306,4 točke (140.5 in 141 metrov)

2. Dawid Kubacki (Pol) 278,7 (139, 140.5)

3. Robert Johansson (Nor) 273,7 (137, 136.5)

4. Andreas Stjernen (Nor) 272,5 (134.5, 133.5)

5. Richard Freitag (Nem) 271,1 (135, 141.5)

6. Johann Andre Forfang (Nor) 268,0 (137, 131.5)

7. Peter Prevc (Slo) 263,4 (134.5, 135)

8. Stefan Kraft (Avs) 262,2 (135.5, 126.5)

9. Stefan Hula (Pol) 261,7 (139.5, 129)

10. Daniel Andre Tande (Nor) 257,7 (135.5, 125)

24. Tilen Bartol (Slo) 235,6 (131, 124.5)

28. Nejc Dežman (Slo) 229,5 (128, 123)

35. Timi Zajc (Slo) 108,5 (124)

40. Jernej Damjan (Slo) 105,8 (121.5)

TURNEJA RAW AIR (8/16)

1. Kamil Stoch 1141,5 točke

2. Robert Johansson 1085,3

3. Johann Andre Forfang 1055,5

4. Andreas Stjernen 1053,5

5. Stefan Kraft 1042,7

6. Dawid Kubacki 1040,8

7. Daniel Andre Tande 1038,7

8. Richard Freitag 1026,6

9. Andreas Wellinger (Nem) 1010,3

10. Rjoju Kobajaši (Jap) 989,5

14. Tilen Bartol 926,1

15. Peter Prevc 873,5

19. Jernej Damjan 837,2

22. Nejc Dežman 789,7

47. Timi Zajc 424,3

55. Anže Semenič 278,1

56. Anže Lanišek (Slo) 277,8