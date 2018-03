Superveleslalom: Zmaga v Italijo, globus pa Weiratherjevi 

N. Gr., STA

Are - Osmi in hkrati zadnji ženski superveleslalom svetovnega pokala je postregel s sedmo zmagovalko. V Aareju je bila najhitrejša Italijanka Sofia Goggia, olimpijska prvakinja v smuku, ki je za 32 stotink sekunde premagala Nemko Viktorio Rebensburg, tretje mesto pa je pripadlo Američanki Lindsey Vonn, zaostala je 53 stotink.

Tina Weirather iz Liechtensteina, edina, ki je letos dobila dve superveleslalomski preizkušnji, je tokrat zasedla šesto mesto, a njena točkovna prednost pred tekmicami je bila dovolj velika, da je osvojila kristalni globus za zmago v superveleslalomskem seštevku svetovnega pokala.

Pred zadnjo tekmo bi ji to lahko preprečila le Švicarka Lara Gut, ki pa tako kot tudi olimpijska prvakinje Čehinja Ester Ledecka ni prišla do cilja in se je morala v tej razvrstitvi zadovoljiti z drugim mestom. Olimpijska podprvakinja Avstrijka Anna Veith je bila v seštevku tretja.

Superveleslalom:

1. Sofia Goggia (Ita) 1:07,92

2. Viktoria Rebensburg (Nem) 1:08,24 +0,32

3. Lindsey Vonn (ZDA) 1:08,45 +0,53

4. Michelle Gisin (Švi) 1:08,67 +0,75

5. Federica Brignone (Ita) 1:08,85 +0,93

6. Tina Weirather (Lie) 1:09,00 +1,08

7. Nadia Fanchini (Ita) 1:09,07 +1,15

8. Anna Veith (Avt) 1:09,12 +1,20

9. Nicole Schmidhofer (Avt) 1:09,16 +1,24

10. Stephanie Venier (Avt) 1:09,36 +1,44