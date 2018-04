Superveleslalomska prvaka Neja Dvornik in Martin Čater

J. P.

Krvavec - Po slalomu, veleslalomu in smuku so se slovenski alpski smučarke in smučarji ob koncu olimpijske zime na Krvavcu udarili še v superveleslalomu za državno prvenstvo, jutri pa si bodo odličja razdelili še v kombinacijski preizkušnji. Danes sta si konkurenco pokorila Martin Čater, ki je bil najhitrejši tudi že konec marca v kraljevski disciplini in je tudi ubranil lansko trofejo, in Neja Dvornik, ki je izkoristila odsotnost številnih najboljših Slovenk na čelu z Ilko Štuhec, Marušo Ferk in Tino Robnik.

Odstop Klineta

Sedemnajstletna Neja je bila najhitrejša tudi generalno, prvo tekmico, Avstrijko Evo Schattauer, je pustila za seboj za 62 stotink, prvi rojakinjo, vrstnico Rebeko Oblak na petem mestu, pa že za skoraj sekundo in pol (+ 1,46). Brona se je veselila še ena mladoletna smučarka Žana Ciglič. V moški konkurenci je Čater zasedel generalno peto mesto četrt sekunde za zmagovalcem, Avstrijcem Otmarjem Striedingerjem, tudi že drugouvrščenim na preizkušnji svetovnega pokala. Drugi med Slovenci je bil Miha Hrobat, tretji pa Tilen Debelak, Boštjan Kline je odstopil.